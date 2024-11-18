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Государственный советник принял участие в казахстанско-российском медиафоруме

Государственный советник принял участие в казахстанско-российском медиафоруме, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 20:11 Фото: akorda.kz
В Москве 18 ноября открылся медиафорум "Россия – Казахстан: актуальные вопросы взаимодействия СМИ", приуроченный к 120-летию информационного агентства России ТАСС, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в работе мероприятия с казахстанской стороны приняли участие государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, заместитель председателя Мажилиса Парламента Дания Еспаева, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев, заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, генеральный директор Телерадиокомплекса президента Республики Казахстан Раушан Кажибаева и первые руководители крупнейших медиахолдингов и СМИ Казахстана.

"С российской стороны участие приняли заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова, генеральный директор ИА ТАСС Андрей Кондрашов, первый заместитель директора ИА ТАСС Михаил Гусман, генеральный директор АНО "Общественное телевидение России" Виталий Игнатенко, главный редактор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов и другие руководители и представители ведущих российских масс-медиа", – говорится в сообщении.

В ходе своего выступления Ерлан Карин поздравил информагентство ТАСС с юбилеем, отметив высокий мировой авторитет главного информационного агентства Российской Федерации, профессионализм его руководства и коллектива.

Как отмечается, государственный советник Казахстана подчеркнул, что проводимый медиафорум является ярким свидетельством динамично развивающихся казахстанско-российских отношений дружбы и союзничества.


"Ерлан Карин по поручению президента Касым-Жомарта Токаева за вклад в развитие отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией вручил гендиректору ИА ТАСС Андрею Кондрашову орден "Достык" II степени", – указывается в пресс-релизе.

В ходе мероприятия были обсуждены планы казахстанских и российских СМИ по реализации совместных медиапроектов, состоялся конструктивный обмен мнениями о перспективах развития СМИ, внедрении новых цифровых технологий и других актуальных вопросов информационного взаимодействия.

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