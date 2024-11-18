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В Сербии на "Белградской башне" появился флаг Казахстана в честь визита Токаева

В Сербии на Белградской башне появился флаг Казахстана в честь визита Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 22:37 Фото: akorda.kz
В рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию 168-метровую "Белградскую башню", символ сербской столицы, 18 ноября украсило изображение флага Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Акорде, Сербия – один из ключевых партнеров Казахстана на Балканском полуострове.

"Здесь по-особенному встретили казахстанскую делегацию во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым. "Белградскую башню", самое живописное здание, ставшее символом сербской столицы, украсило изображение небесно-голубого флага Казахстана", – говорится в сообщении.

168-метровая башня была открыта совсем недавно – 15 октября 2024 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18 ноября прибыл с официальным визитом в Сербию. В аэропорту Белграда главу государства встретил президент Сербии Александр Вучич.

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