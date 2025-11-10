#Народный юрист
Политика

Флаги Казахстана и России украсили Москву к визиту Токаева

флаги Казахстана и России в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 23:23 Фото: primeminister.kz
В Москве в преддверии государственного визита Касым-Жомарта Токаева парами вывесили флаги Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, таким образом местные власти украсили Ленинский проспект до станции метро Октябрьская.

Токаев посетит Россию 11-12 ноября. В рамках визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: РИА Новости

Ранее Токаев принял первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. На встрече политики рассмотрели ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества в контексте повестки предстоящего государственного визита главы государства в Москву. Позже в Акорде рассказали, зачем президент посетит Россию.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
