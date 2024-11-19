Прокурор Актюбинской области освобожден от должности

Прокурор Актюбинской области Халидулла Дауешов освобожден от должности. Об этом 19 ноября 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно заявлению ведомства:

"По согласованию с президентом Казахстана приказом Генерального прокурора от 18 ноября 2024 года государственный советник юстиции 3 класса Халидулла Дауешов освобожден от должности прокурора Актюбинской области в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе".

Также сказано, что Дауешов за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом "Даңқ" І и ІІ степени.

Фото: gov.kz

Халидулла Дауешов родился в 1964 году в Атырауской области. В 1984-1985 годы участвовал в боевых действиях в Афганистане. В 1991 году окончил юридический факультет КазГУ им. С.М.Кирова.

Карьера

В органах прокуратуры служит с 1991 года. Занимал должности стажера, помощника прокурора Атырау, прокурора отдела, старшего прокурора отдела, затем начальника отдела общего надзора прокуратуры Атырауской области.

Работал старшим прокурором управления, а затем старшим прокурором Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов и старшим прокурором управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры.

Также работал прокурором Уральска, начальником отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Атырауской области, прокурором Жылыойского и Макатского районов, города Атырау.

Позднее работал заместителем прокурора Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, прокурором Кызылординской и Атырауской областей.

С 27 июля 2022 года являлся прокурором Актюбинской области.