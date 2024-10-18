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Освобождены от должностей зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района

Освобождены от должностей зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 16:23 Фото: gov.kz
Саян Бакиров и Ескендир Бекманов освобождены от занимаемых должностей. Об этом 18 октября 2024 года заявили в Генеральной прокуратуре Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал Генпрокурор.

"Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Бакиров С. С. и прокурор Талгарского района Бекманов Е. К. освобождены от занимаемых должностей", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГП РК.

В надзорном органе подчеркнули, что "основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе".

Саян Бакиров занимал должность зампрокурора Алматинской области с июля 2022 года, а Ескендир Бекманов был назначен прокурором Талгарского района в августе 2022-го.

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Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще два человека получили телесные повреждения. Позже родные погибшего попросили найти и наказать всех виновных. 8 октября по факту убийства было возбуждено уголовное дело.

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В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка. Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану. В Талгар в тот же день прибыл первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов.

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15 октября стало известно, что количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата увеличилось до 10 человек. 17 октября был задержан еще один подозреваемый.

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