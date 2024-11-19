Валлаби, серые и рыжие: зоопарк Алматы показал австралийских обитателей
Фото: Zakon.kz
В алматинском зоопарке поделились кадрами с кенгуру и рассказали, приспособились ли они к городскому климату, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в организации 19 ноября, кенгуру, родина которых Австралия, хорошо приспособились к алматинскому климату.
"Конечно, на зиму мы переводим их в теплый зимник. Но если погода позволяет и температура поднимается до +15°С, кенгуру выходят на прогулку на улицу и осенью. Всего у нас живет 10 кенгуру, два валлаби, шесть серых и два рыжих кенгуру. Несмотря на то, что в одном вольере живет три вида кенгуру, они прекрасно ладят между собой", – поделились в зоопарке.
В их рационе – растительная пища: морковь, салат, капуста, яблоки, крупы, хлебцы и сено. А на опубликованном видео кенгуру с удовольствием едят слайсы.
14 ноября 2024 года алматинский зоопарк рассказал о появлении у них настоящих "гадких утят".
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