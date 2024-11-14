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В Зоопарке Алматы показали "сказочное" пополнение

Зоопарк Алматы рассказал о появлении гадких утят, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 15:46 Фото: зоопарк Алматы
Зоопарк Алматы рассказал о пополнении: в местном пруду появились настоящие гадкие утята, сообщает Zakon.kz.

Видео с птенцами лебедей зоопарк опубликовал в Instagram 14 ноября 2024 года.

"Друзья! Вы помните сказку Г-Х. Андерсена "Гадкий утенок"? Так вот, у нас родился такой гадкий утенок, и даже два! Вылупились они три месяца назад и пока еще сохраняют серое "птенцовое" оперение. Но пройдет некоторое время и, как в сказке, они превратятся в прекрасных лебедей", – рассказали там.

Увидеть "гадких утят" можно в пруду напротив полярных волков. 

8 ноября 2024 года Алматинский зоопарк рассказал о том, что их выдры переехали в вольер с большим бассейном. 

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