События

Долгожданное и радостное событие: зоопарк Алматы показал новых обитателей

тигрята в зоопарке Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 15:59 Фото: Instagram/almatyzoo
В зоопарке Алматы случилось радостное событие – родились тигрята, сообщает Zakon.kz.

Событием в зоопарке поделились сегодня, 26 сентября.

"Произошло долгожданное событие – у пары амурских тигров, самца Бентли (6 лет) и самки Айки (5 лет), появились два тигренка-самца! Это первый приплод за последние годы, и два крепких, здоровых малыша стали важным вкладом в сохранение редкого вида", – поделились там.

Амурский тигр занесен в Красную книгу и относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Поэтому каждое рождение в зоопарках мира помогает поддерживать генетическое разнообразие и сохранять популяцию.

"Формирование тигриной пары – процесс непростой. Эти хищники по своей природе одиночки, поэтому специалисты тщательно подбирали партнеров, готовили вольер и создавали условия, в которых животные чувствуют себя в безопасности. Именно это позволило получить здоровое потомство", – отметили в зоопарке.

С первых дней после рождения тигрята находились под постоянным наблюдением ветеринарной службы.

"Проведены плановые обработки, вакцинация, контроль роста и здоровья. Малыши быстро развиваются и уже демонстрируют свой настоящий "тигриный характер". Тигрята родились 14 июня. Сегодня их карантин завершен, они чувствуют себя отлично. Уже в эти выходные мама с детенышами переедут из "тихой зоны" в экспозиционный вольер, и посетители смогут познакомиться с новыми обитателями зоопарка".Зоопарк Алматы

8 августа в Алматинском зоопарке отпраздновали 39-летие крокодила Фиделя.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
