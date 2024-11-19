Скандал разразился вокруг покрашенного дома с подсветкой в центре Семея

В Семее, в самом центре города, чиновники покрасили дом в разные цвета, а люди возмутились. Жильцы говорят, что красивый дом – это хорошо, но в первую очередь им нужно заменить лифт, который специалисты уже признали неисправным, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 16-этажный дом находится в самом центре Семея. Лифты, которым уже около 30 лет, периодически выходят из строя. Часто приходится подниматься с тряской и жутким скрежетом.

"У нас с грохотом он – спускаемся с грохотом. И немножко влияют килограммы, которые… здесь бывает сколько-то человек спускается. У нас постоянно его ремонтируют". Айгуль Бекишева

По словам проживающих, они боятся отпускать в лифты детей одних. А телефон лифтера знают наизусть, так как вызывают его по несколько раз в неделю. Жители говорят, что сумма на замену лифтов даже в кредит по госпрограмме для них неподъемная. И считают несправедливым, что власти уделяют внимание внешнему виду дома, а безопасность возложили на жителей.

"Многие жители возмущены тем, что сделали покраску летом фасадов, потом вот в октябре-ноябре сделали подсветку дома тоже без согласия жителей. Это все оплачивалось государством, и сервисное обслуживание тоже будет от государства. Почему мы возмущены? Потому что это все для красоты. То есть нам, жителям, от этого никакой пользы нет. У нас небезопасно передвигаться по лифту". Меруерт Сытыкова

Чиновники же утверждают, что по закону фасады они обновлять могут. Ведь это архитектурный облик. А вот лифты – нет. Это общее имущество жителей. И менять его могут люди только за свой счет. По подсчетам специалистов, на замену только одного подъемника требуется около 15-16 млн тенге.

"Местные исполнительный орган дает бюджетный кредит собственникам квартир от семи до 15 лет по 0,01%. Так прописано в программе жилищной концепции. И уже в данную сумму, включая монтаж-демонтаж, и сам лифт включается в эту стоимость. Соответственно, это делается график платежей согласно квадратуре на каждую квартиру". Руководитель отдела жилищных отношений акимата г. Семея Диана Шаяхметова

Жители пока продолжают пользоваться небезопасными лифтами. Говорят, другого выхода нет. Хотя все помнят, как весной сорвался подъемник в другой 16-этажке. Пострадали шесть человек. Всего в городе 800 лифтов. И каждый третий, официально, нуждается в замене.

Ранее сообщалось, что в строящемся доме в Караганде оборвался лифт, в результате чего погиб человек.