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Дачники осадили акимат в Семее с требованием узаконить их дома

дачники требуют узаконить их дома Фото: pixabay
В Семее дачники осадили акимат. Люди требовали, чтобы чиновники срочно узаконили дома, построенные на огородах. Говорят, что давно обжили их и считают, что строения пора признать полноценной недвижимостью, сообщает Zakon.kz.

Люди рассказали КТК, что некоторые уже успели получить на постройки документы.

"По 90, по 100 тыс. выкинули деньги, чтобы просто у кого-то поменять план дома, у кого-то дом зарегистрировать. На каком основании это все прекратилось? Мы сейчас живем. У нас не 2, не 3… У нас одна недвижимость. Завтра, слышали, снос пойдет – слух без этого не бывает. Ладно, мы уйдем – и с чем останемся на улице? У меня лично 6 детей". Жительница дачного массива "Восточный" Светлана Ткаченко

Скандалить в акимат пришли почти 100 человек. Все они рассчитывают узаконить свои дачи. Особенно эмоционально выступали жители массивов Бобровка и Мурат. Оба кооператива в прошлом году власти ликвидировали через суд. Чиновники объясняют: жить на дачах никто не запрещает, но признавать строения жилой недвижимостью не собираются – и это законно. Поэтому дачников призывают прекратить скандал. Взамен пообещали бесперебойно подавать свет.

"Если даже мы сейчас пойдем вразрез тому разъяснению, которое спустили с комитета по делам строительства, пойдем в нарушение. Начнем выдавать разрешения, начнем выдавать АПЗ каждому собственнику земельных участков под садоводства, мы будем выдавать разрешения только для строительства бытовых построек. При этом вы все равно не сможете узаконить жилой дом". Руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата г. Семея Дархан Сейтханов

Ранее сообщалось, как в Казахстане планируют развивать дачные и садоводческие хозяйства.

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