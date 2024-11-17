Космические виды гор Мангистау сравнили с Марсом
Фото: Instagram/danielkordan
Завораживающие видео с горами Мангистауской области сравнили с космическим пространством и планетой Марс, сообщает Zakon.kz.
Небывалыми по красоте видео поделился всемирно известный российский фотограф Даниил Коржонов на своей странице в Instagram.
"Западный Казахстан", – так фотограф презентовал свое видео двум млн своих подписчиков.
Те, кто не знаком с природой Казахстана первым делом сравнили мангистауские горы с планетой Марс. Сам же фотограф решил, что красота гор похожа на десерт тирамису.
"Как туда попасть?" – стал самым распространенным вопросом среди подписчиков российского путешественника.
А 26-летний казахстанский видеограф показал топ-7 лучших зимних мест в стране.
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