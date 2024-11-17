Космические виды гор Мангистау сравнили с Марсом

Завораживающие видео с горами Мангистауской области сравнили с космическим пространством и планетой Марс, сообщает Zakon.kz.

Небывалыми по красоте видео поделился всемирно известный российский фотограф Даниил Коржонов на своей странице в Instagram.

"Западный Казахстан", – так фотограф презентовал свое видео двум млн своих подписчиков.

Те, кто не знаком с природой Казахстана первым делом сравнили мангистауские горы с планетой Марс. Сам же фотограф решил, что красота гор похожа на десерт тирамису.

"Как туда попасть?" – стал самым распространенным вопросом среди подписчиков российского путешественника.

А 26-летний казахстанский видеограф показал топ-7 лучших зимних мест в стране.