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Космические виды гор Мангистау сравнили с Марсом

Мангистауская область, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 03:43 Фото: Instagram/danielkordan
Завораживающие видео с горами Мангистауской области сравнили с космическим пространством и планетой Марс, сообщает Zakon.kz.

Небывалыми по красоте видео поделился всемирно известный российский фотограф Даниил Коржонов на своей странице в Instagram.

"Западный Казахстан", – так фотограф презентовал свое видео двум млн своих подписчиков.

Те, кто не знаком с природой Казахстана первым делом сравнили мангистауские горы с планетой Марс. Сам же фотограф решил, что красота гор похожа на десерт тирамису.

"Как туда попасть?" – стал самым распространенным вопросом среди подписчиков российского путешественника.

А 26-летний казахстанский видеограф показал топ-7 лучших зимних мест в стране.

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