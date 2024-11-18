Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ерлан Карин: Для казахстанцев День Великой Победы — важная сакральная дата

Начал работу первый Российско-казахстанский медиафорум, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 22:14 Фото: ТАСС
Участники первого российско-казахстанского медиафорума обсудили на площадке ТАСС актуальные вопросы сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство "Казинформ", на мероприятии выступил государственный советник РК Ерлан Карин.

"От казахстанской делегации хочу выразить искреннюю признательность нашим российским друзьям за традиционно высокое гостеприимство и радушный прием. Официально наше мероприятие называлось круглый стол. Затем предложили назвать его форумом. В любом случае, я в этом уверен, это — встреча давних друзей на таком высоком уровне с участием руководителей всех ведущих российских масс-медиа", — отметил в своей приветственной речи Ерлан Карин.
Начал работу первый Российско-казахстанский медиафорум, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 22:14

Фото: ТАСС

Он также поздравил российское информационное агентство ТАСС со 120-летним юбилеем.

"В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич специально направил поздравление по этому случаю. В своем поздравительном послании он отметил, что — "нынешняя юбилейная дата — это важная веха в истории ТАСС. Возможность с благодарностью вспомнить первопроходцев российской журналистики и наметить новые точки роста". И сегодня, по личному поручению главы государства, мы прибыли с такой большой делегацией, чтобы продемонстрировать свое уважение, поддержку и дружбу", — сказал государственный советник.
Начал работу первый Российско-казахстанский медиафорум, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 22:14

Фото: ТАСС

Также он отметил, что в Казахстане придают весьма важное значение предстоящему государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан.

"Несомненно, что визит российского лидера станет знаковым событием с точки зрения углубления двустороннего взаимодействия и наших союзнических отношений. Сегодня, благодаря совместным усилиям, хорошим темпом развивается торгово-экономическое сотрудничество. Об этом свидетельствуют солидные показатели товарооборота. Россия занимает одну из ведущих позиций по объемам инвестиций в экономику нашей страны", — подчеркнул Ерлан Карин.
Начал работу первый Российско-казахстанский медиафорум, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 22:14

Фото: ТАСС

В своих выступлениях участники отметили и предстоящее 80-летие Великой Победы. Ерлан Карин сообщил, что в Казахстане уже с января 2025 года начнутся мероприятия, приуроченные к данному юбилею.

"Хотел бы, пользуясь случаем рассказать, как идет подготовка в Казахстане к еще одному важному событию — 80-летию Великой победы. В Казахстане — особое отношение к этому празднику. Для казахстанцев День Великой Победы — важная сакральная дата. Мы всегда будем помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших предков. И наш президент Касым-Жомарт Кемелевич еще весной, выступая на большом мероприятии — Национальном Курултае (в городе Атырау) — заявил о необходимости заблаговременной подготовки к этой важной юбилейной дате. В течение последних пяти-шести месяцев шла большая работа. Буквально с января у нас в стране начнутся разноформатные мероприятия, посвященные данной юбилейной дате", — отметил государственный советник.

Как пишет ТАСС, уже на первых минутах заседания был объявлен ряд важных решений. Помимо того, что участники определили формат встречи, сразу были намечены планы дальнейших контактов. Второй медиафорум пройдет в Астане в 2025 году и будет посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Читайте также

Государственный советник принял участие в казахстанско-российском медиафоруме
Государственный советник принял участие в казахстанско-российском медиафоруме
В Казахстане впервые отмечается День органов антикоррупционной службы
В Казахстане впервые отмечается День органов антикоррупционной службы
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Жителя Жамбылской области привлекли к суду за хранение и перевозку 32 кг раков
Айсулу Омарова
Россия СМИ Карин Ерлан Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Санаторий, Казахстан, бесплатно
Бесплатная путевка в санаторий: кому из казахстанцев она положена
через 250 миллионов лет Земля станет практически непригодной для жизни
Когда Земля станет непригодной для жизни
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: