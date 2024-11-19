Обзванивали казахстанцев, находясь за пределами страны: в Алматы обнаружена сеть мошенников

В Алматы пресечена деятельность, связанная с использованием оборудования для интернет-мошенничества. Об этом 19 ноября 2024 года рассказали в городской прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что сегодня при координации прокуратуры Алматы сотрудниками Cyberpol Управления криминальной полиции ДП Алматы задержан гражданин Р., подозреваемый в использовании оборудования SIM-box для организации мошеннических схем.

"В ходе осмотра арендованной квартиры обнаружено оборудование SIM-box с 32 слотами для SIM-карт, а также 285 SIM-карт, принадлежащих сотовому оператору. Устройство использовалось для активации интернет-сервисов и мессенджеров таких, как WhatsАpp и Telegram, что позволяло мошенникам регистрировать анонимные аккаунты и обзванивать граждан Казахстана, находясь за пределами страны". Прокуратура Алматы

Со слов задержанного, предложение о работе он получил через Telegram, где ему поручили настроить и обслуживать оборудование, а также регулярно менять SIM-карты.

"За выполнение этих задач обещали высокую оплату". Прокуратура Алматы

Прокуратура города Алматы обращает внимание граждан на риски участия в сомнительных схемах с обещанием легкого дохода.

"Если вам стало известно о подобных фактах или вы получили подозрительное предложение, просим незамедлительно обращаться в правоохранительные органы". Прокуратура Алматы

Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества. Подробнее об этом по ссылке.