18-летнему россиянину грозит до 5 лет лишения свободы в Алматы

В Алматы выявлено очередное оборудование SIM-box, используемое мошенниками для подмены номеров. Подробностями 15 августа 2025 года поделились в прокуратуре южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что факт использования криминального оборудования выявлен сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Алматы при координации прокуратуры города.

"В ходе оперативных мероприятий в квартире по ул. Байтерекова у 18-летнего гражданина РФ изъят SIM-box, более 300 SIM-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование... По данному факту начато досудебное расследование по ст. 213 Уголовного кодекса РК ("Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства"), предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы". Прокуратура Алматы

По данным надзорного органа, за текущий год 7 аналогичных дел направлено в суд, по 4-м из них уже состоялись приговоры.

"Оборудование SIM-box широко используется в криминальных целях для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров". Прокуратура Алматы

Прокуратура Алматы призывает граждан быть внимательными и не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа, а при наличии информации о возможном использовании подобного оборудования сообщать в правоохранительные органы.

