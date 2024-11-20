Алматинская область: работе акимов сельских округов придадут новый импульс

В Алматинской области состоялся первый форум акимов сельских округов. Мероприятие собрало представителей местной власти, руководителей департаментов, правоохранительных органов, а также акимов районов и сельских округов.

Форум был организован по инициативе партии Amanat и стал важной площадкой для обсуждения развития сельских территорий.

Ключевые задачи акимов

На открытии форума аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул значимость работы акимов для улучшения условий жизни сельского населения. Он отметил, что сегодня в регионе проживает около 1,5 миллиона человек, и 81% из них – сельчане. Также в регионе насчитывается 373 населенных пункта, объединенных в 131 сельский округ, в которых 122 акима были избраны прямым голосованием.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Качество жизни, состояние инфраструктуры и социальные условия в сельских районах напрямую зависят от вашей работы. Акимы должны стать локомотивом экономического развития, привлекая инвестиции и создавая благоприятный бизнес-климат. Для решения этих вопросов им необходимы новые эффективные инструменты и механизмы". Марат Султангазиев

Также обсуждался вопрос повышения статуса и укрепления полномочий акимов сельских округов.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Секретарь партии Amanat Ержан Жылкыбаев в своей речи подробно рассказал о задачах партии по развитию села. Он акцентировал внимание на ключевых партийных инициативах и роли акимов в их реализации.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев на первом форуме работников сельского хозяйства уделил особое внимание развитию села и аграрного сектора. В свою очередь в целях развития сельской местности партия Amanat совместно с правительством реализует проекты, такие как "Ауыл аманаты", "Жер аманаты", "Қарызсыз қоғам", направленные на улучшение благосостояния сельского населения. К примеру, в прошлом году в рамках проекта "Ауыл аманаты" в Алматинской области выдали 1091 микрокредит на общую сумму 8,3 миллиарда тенге. Это создало новые возможности для тысяч сельчан. Акимы должны эффективно реализовывать эти проекты и быть проводниками ценностей партии для населения". Ержан Жылкыбаев

Глава региона также акцентировал внимание на необходимости уделять больше времени социальным проектам, направленным на поддержку малообеспеченных семей и молодежи.

Поддержка сельских инициатив

На форуме обсуждались успешные проекты, реализованные в сельских округах. Одним из примеров стал опыт сельского округа Аксенгир, который представил его аким Ержан Касымшалов. За последние годы в округе были построены три новых школы, а села Жайсан и Аксенгир полностью обеспечены чистой питьевой водой.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Особое внимание участники форума уделили уникальному социальному проекту, стартовавшему в округе при участии заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой. По словам Касымшалова, общественное объединение "Qunar+" передало 90 овец и 6 голов племенного скота трем малообеспеченным семьям. Для них были созданы необходимые условия, включая корма и загоны.

"Через год приплод будет передан другим семьям, а семья с наибольшим приплодом получит премию в 10 миллионов тенге. Этот проект дает шанс сельским жителям не только улучшить свое финансовое положение, но и укрепить общинные связи", – отметил аким.

Вызовы для акимов

Ветеран государственной службы Асыл Байтулаков, который более 18 лет возглавлял три сельских округа, поделился своим взглядом на трудности, с которыми сталкиваются акимы. По его словам, развитие технологий и высокая открытость общества создают дополнительные вызовы. Необоснованная критика со стороны населения и медиа часто приводит к тому, что молодые специалисты отказываются работать в госорганах.

"Сегодня от акимов требуется не только управленческий опыт, но и умение оперативно реагировать на запросы общества. Открытость – это преимущество, но она также усиливает давление на специалистов", – отметил Байтулаков.

Обмен опытом и новые проекты

Вторая часть форума была посвящена обучению и обмену опытом. Участники приняли участие в семинарах по проектам "Ауыл аманаты", "Жер аманаты" и "Қарызсыз қоғам". В ходе панельных сессий обсуждались лучшие практики в развитии инфраструктуры, внедрение инновационных решений и привлечение инвестиций.

"Эти цифры подчеркивают значимость работы акимов, ведь за каждым округом стоят люди, которые ожидают реальных изменений", – заявил один из участников.

Награждение и перспективы

В завершение форума акимы, внесшие значительный вклад в развитие своих округов, были награждены благодарственными письмами. Организаторы подчеркнули, что такие мероприятия станут регулярными, чтобы укрепить институт местного самоуправления и улучшить взаимодействие между акимами и центральной властью.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Участники форума выразили надежду, что подобные встречи помогут ускорить реализацию новых проектов и повысить качество жизни сельских жителей.