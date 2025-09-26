В Алматинской области начала работу новая индустриальная зона

В Жамбылском районе Алматинской области, на территории сельского округа Темиржол, состоялось открытие индустриальной зоны "Казыбек бек", сообщает Zakon.kz.

В торжественном мероприятии приняли участие представители деловых кругов, инвесторы, органы местного самоуправления и жители региона. Площадь индустриальной зоны составляет 900 гектаров. Основными направлениями деятельности определены: металлургия и металлообработка, производство строительных материалов, машиностроение и выпуск промышленного оборудования, а также услуги по хранению грузов.

Реализация проекта рассчитана на 2027–2029 годы.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев, выступая на церемонии, отметил, что создание индустриальной зоны является значимым шагом для укрепления экономики региона и всей страны в целом.

"Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в Послании народу Казахстана от 8 сентября 2025 года подчеркнул: "Пришло время придать новый импульс развитию обрабатывающей промышленности". В качестве примера он привел запуск крупных машиностроительных и металлургических производств в Алматинской, Костанайской, Карагандинской и Атырауской областях. Вместе с тем Глава государства указал на необходимость ускоренной диверсификации экономики и подчеркнул приоритетность производства продукции с глубокой переработкой, конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В этой связи открытие индустриальной зоны "Казыбек бек" является ярким примером реализации поставленных задач и, несомненно, станет новым драйвером регионального развития", – отметил аким области.

Фото: gov.kz

Глава региона выразил благодарность инвесторам и партнерам, поддержавшим инициативу создания индустриальной зоны, и подчеркнул, что акимат продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу, развивать инфраструктуру и обеспечивать благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности.

Создание современной индустриальной зоны, по его словам, позволит привлечь новые инвестиции, расширить производственный сектор, создать дополнительные рабочие места, а также будет способствовать внедрению инновационных проектов, выпуску конкурентоспособной продукции и развитию экспортного потенциала.

На сегодняшний день в индустриальную зону "Казыбек бек" привлечено 11 участников с общим объёмом инвестиций в размере 454 млрд тенге. Реализация этих проектов позволит создать 2495 рабочих мест.

Один из инвесторов, заместитель генерального директора и руководитель проекта ТОО "KAZAKZSTANYULIN IRRIGATION EQUIPMENT" Серикжан Болатулы Нурсеитов, выразил признательность акимату Алматинской области за оказанную поддержку в организации производства и подчеркнул перспективность реализуемого проекта.

"Мы признательны акимату Алматинской области за предоставленный земельный участок. Наш проект предусматривает строительство современного завода по выпуску широкого спектра сельскохозяйственной техники. Здесь будут производиться машины для растениеводства, дождевальные установки, оборудование для животноводства, техника для внесения жидких и твердых удобрений, а также специальные агрегаты для переработки люцерны и другие виды техники. Завод будет оснащен современными технологиями, его проектная мощность – 500 единиц сельскохозяйственной техники в год. Внедрение нашей продукции позволит сократить зависимость аграриев от импорта, повысить производительность и расширить возможности. Мы уверены, что проект станет важным этапом индустриализации региона и внесет значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны", – отметил он.

Фото: gov.kz

В настоящее время инвестиционный портфель Алматинской области включает 229 проектов на общую сумму 6,3 трлн тенге. В 2025 году планируется запуск 35 проектов на сумму 302,7 млрд тенге, охватывающих промышленность, сельское хозяйство, туризм и инфраструктуру. Эти инициативы вносят существенный вклад в развитие региона.

Следует отметить, что Алматинская область является одним из наиболее динамично развивающихся регионов Казахстана. Выгодное географическое положение на границе с Китаем и Кыргызстаном, развитая транспортно-логистическая инфраструктура и благоприятный инвестиционный климат способствуют устойчивому росту экономики региона.