Общественники Риддера призвали казахстанцев поддержать единый часовой пояс

Общественный совет Риддера и депутаты городского маслихата обратились к народу Казахстана.

"Основой процветания нашего города являются стабильность, общественное согласие, мир и порядок. Мы сообща пережили трудные моменты, сплотились над их решением. Каждый день чувствовали поддержку главы государства. Мы видим, как много работы было сделано по восстановлению Риддер ТЭЦ. Свыше 16 миллиардов тенге было выделено на ее восстановление. Отремонтировано более 20 километров теплосетей", – говорится в обращении.

Члены общественного совета выразили признательность за то, что в этом году тепло подается без перебоев и в домах снова стало тепло.

С особой теплотой риддерцы встретили решение о выделении 28 миллиардов тенге на завершение строительства многопрофильного больничного комплекса. Об этом стало известно буквально несколько минут назад.

В обращении затронута и тема с введением единого часового пояса в стране.

"Восточноказахстанцы всегда одними из первых поддерживали инициативы государства. И этот раз не станет исключением. Переход на новый часовой пояс – стратегическое решение правительства, которое соответствует интересам эффективного функционирования нашей страны. Мы не допустим, чтобы этот вопрос стал причиной раздора в нашем обществе, и призываем всех казахстанцев смотреть на эти изменения с оптимизмом и пониманием", – говорят авторы обращения.

В конце обращения Общественный совет Риддера и депутаты городского маслихата призвали казахстанцев сплотиться над решением важных социальных и экономических вопросов.





"Откинув эмоции, мы должны двигаться вперед!" – такими словами завершается обращение риддерцев.