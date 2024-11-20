Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Общественники Риддера призвали казахстанцев поддержать единый часовой пояс

Жители Риддера обратились к народу Казахстана., фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 18:11 Фото: пресс-центр ВКО
Общественный совет Риддера и депутаты городского маслихата обратились к народу Казахстана.
"Основой процветания нашего города являются стабильность, общественное согласие, мир и порядок. Мы сообща пережили трудные моменты, сплотились над их решением. Каждый день чувствовали поддержку главы государства. Мы видим, как много работы было сделано по восстановлению Риддер ТЭЦ. Свыше 16 миллиардов тенге было выделено на ее восстановление. Отремонтировано более 20 километров теплосетей", – говорится в обращении.

Члены общественного совета выразили признательность за то, что в этом году тепло подается без перебоев и в домах снова стало тепло.

С особой теплотой риддерцы встретили решение о выделении 28 миллиардов тенге на завершение строительства многопрофильного больничного комплекса. Об этом стало известно буквально несколько минут назад.

В обращении затронута и тема с введением единого часового пояса в стране.

"Восточноказахстанцы всегда одними из первых поддерживали инициативы государства. И этот раз не станет исключением. Переход на новый часовой пояс – стратегическое решение правительства, которое соответствует интересам эффективного функционирования нашей страны. Мы не допустим, чтобы этот вопрос стал причиной раздора в нашем обществе, и призываем всех казахстанцев смотреть на эти изменения с оптимизмом и пониманием", – говорят авторы обращения.

В конце обращения Общественный совет Риддера и депутаты городского маслихата призвали казахстанцев сплотиться над решением важных социальных и экономических вопросов.


"Откинув эмоции, мы должны двигаться вперед!" – такими словами завершается обращение риддерцев.

Читайте также

Акмолинская область: аграрный лидер Казахстана на пути к новым рекордам
Акмолинская область: аграрный лидер Казахстана на пути к новым рекордам
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Дожди со снегом накроют Казахстан 21 ноября
Алматинская область: работе акимов сельских округов придадут новый импульс
Алматинская область: работе акимов сельских округов придадут новый импульс
Айсулу Омарова
Восточно-Казахстанская область Риддер 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Новый мощный циклон обрушится на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: