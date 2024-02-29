Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Акиматы городов:
- Астаны;
- Алматы;
- Шымкента.
Акиматы областей:
- Акмолинской;
- Алматинской;
- Жамбылской;
- Карагандинской;
- Костанайской;
- Павлодарской;
- Северо-Казахстанской;
- Туркестанской;
- Восточно-Казахстанской;
- Абайской;
- Жетысуской;
- Улытауской
в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00:00 переводят местное время на один час назад.
Данная инициатива принадлежит казахстанским ученым и экспертам, вошедшим в рабочую группу по вопросам исчисления времени. Ранее ими был изучен международной опыт, в соответствии с которым единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.
Рекомендации по адаптации к смене часового пояса
В первые дни лучше дать организму больше сна, удлинить продолжительность сна на час. Соблюдать режим правильного питания, исключив из рациона жирную, острую, копченую пищу, фастфуд и сладости. Полезно больше двигаться и гулять на свежем воздухе, снизить чрезмерные нагрузки, особенно детям и пожилым людям.
Фото: pixabay
В отношении детей больше уделять им внимание и терпимо относиться к возможным капризам. Пожилым людям желательно совершать легкую прогулку перед сном, избегать чрезмерных физических нагрузок, следить за артериальным давлением.
Как не опоздать на поезд или самолет
В график движения пассажирских поездов внесены изменения. Все они доступны на официальных сайтах и интернет-ресурсах. Также пассажиры могут бесплатно получить информацию по номеру 1433 или через Telegram бот @KTZH_PP_BOT.
Фото: pixabay
Авиакомпании также произвели все необходимые изменения в системах продаж авиабилетов. Всем пассажирам направлены оповещения.
С 29 февраля по 2 марта будут работать телефоны "горячей линии":
- 8 7172 798214
- 8 7172 798213.
Телефоны справочных служб аэропорта и Call-центры авиакомпаний:
Air Astana – 8 727 244 44 77, 8 7172 58 44 77, 8 702 702 44 77;
FlyArystan – 8 727 331 1010 (WhatsApp 8 702 702 0227);
SCAT – 8 7252 99 88 80; Qazaq Air 8 727 356 14 14.
Подготовка гаджетов и техники к переходу на единое время
Windows
1. Откройте Панель управления > Часы и регион > Дата и время.
2. Перейдите во вкладку "Время в Интернете" нажмите на "Изменить параметры".
3. Убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас".
4. Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку дата и время, нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.
macOS
1. Откройте Системные настройки > Дата и время.
2. Убедитесь, что выбрана опция "Настроить дату и время автоматически".
3. Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.
Фото: pixabay
Android
1. Откройте Настройки > Система > Дата и время.
2. Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс.
3. Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.
iOS (iPhone и iPad)
1. Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время.
2. Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени.
3. При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.
Предлагаем также воспользоваться другими интересными сведениями по вопросу перехода на единый часовой пояс. К примеру, изменится ли время начала учебы в школах Казахстана, нужно ли перепрограммировать ККМ и как оплачивается работа в ночное время при переходе на новый часовой пояс.