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Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Виктором Орбаном в Будапеште

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Виктором Орбаном в Будапеште, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 00:12 Фото: akorda.kz
В рамках государственного визита в Венгрию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 ноября провел переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, что подчеркнула высокий уровень взаимного доверия между двумя странами.

В ходе переговоров рассмотрены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего углубления. Глава нашего государства отметил, что Венгрия является надежным стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе, а также дружественным и братским государством.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главная цель его визита заключается в придании нового импульса двусторонним отношениям, особенно в таких областях, как энергетика, транспорт и логистика. Приоритетное внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов в нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве, логистике, атомной промышленности и финансовой сфере.

Собеседники подтвердили готовность своих правительств способствовать созданию благоприятных условий для успешной реализации намеченных инициатив.

Премьер-министр Виктор Орбан выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности послужат основой для дальнейшего расширения сотрудничества между Казахстаном и Венгрией

Кроме того, состоялся обмен мнениями по широкому кругу региональных и международных вопросов, в том числе по взаимодействию в рамках многосторонних структур. Президент Казахстана высоко оценил личный вклад Виктора Орбана в укрепление роли Организации тюркских государств на международной арене.

Переговоры в Будапеште подчеркнули обоюдную приверженность развитию стратегического партнерства и открыли новые возможности для укрепления взаимодействия между двумя странами.

Ранее президент Казахстана Касым-Жормат Токаев провел встречу с председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвером. 

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