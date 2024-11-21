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В Алматы завершен капитальный ремонт школы, построенной в 1989 году

ремонт школы, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 18:33 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Во время рабочей поездки в Алмалинский район аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел отремонтированное здание школы-гимназии №136 и детский сад, открытый за счет частных инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Школа-гимназия №136, в которой сейчас обучаются 750 учеников, была построена в 1989 году. Капитальный ремонт в ней впервые за 35 лет был проведен по поручению акима города. Также была усилена сейсмостойкость здания. Учебный процесс возобновился 2 октября этого года.

Аким Алматы ознакомился с обновленными учебными классами химии, биологии, физики, информатики. Все предметные аудитории оборудованы интерактивными панелями и новой мебелью. Также были отремонтированы кабинеты кружков и спортивные площадки, пришкольная территория озеленена и обнесена оградой, таким образом полностью благоустроена для комфортного отдыха школьников.

ремонт школы, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 18:33

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"Главой государства Касым-Жомартом Токаевым уделяется особое внимание системе образования, капитальному ремонту и строительству новых школ. Реконструкция и модернизация школ с сейсмоусилением – один из наших главных приоритетов. Мы продолжим модернизацию других учебных заведений, соблюдая высокие стандарты качества", – сказал Ерболат Досаев.

В целом по Алматы за последний год был завершен ремонт с сейсмоусилением восьми школ. В целях сокращения дефицита ученических мест в мегаполисе ведутся строительство школы в мкр. Зердели, пяти пристроек в различных районах, а также капитальный ремонт с реконструкцией шести школ. Кроме того, продолжается строительство 21 учебного заведения по национальному проекту "Комфортная школа".

детсад, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 18:33

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Еще один объект, который посетил Ерболат Досаев в рамках своего рабочего объезда, – это детский сад Sana Urpaq. Он расположился согласно индивидуальному дизайну на первом этаже между двумя жилыми зданиями. Дошкольное учреждение оборудовано для 11 групп и оснащено новыми технологиями, включая интерактивные доски, камеры видеонаблюдения и современным оборудованием для поддержания здоровья и развития детей. Здесь имеются дополнительные кабинеты для занятия шахматами, гончарным делом, соляная шахта, кабинеты таеквондо, хореографии, гимнастики, музыки, логопеда и психолога.

детсад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 18:33

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Как отметил аким Алматы, данный садик является "центром нового типа, в котором продуманно используются все общественные пространства".

детсад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 18:33

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Напомним, что для увеличения охвата детей дошкольным образованием в текущем году в Алматы было проведено три конкурса на размещение государственного образовательного заказа для дошкольного воспитания и обучения на 8 577 мест. В 2025 году планируется открытие 8 дошкольных организаций на 1920 мест.

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