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Аким Алматы осмотрел школу после сейсмоусиления и капитального ремонта

Аким Алматы осмотрел школу после сейсмоусиления и капитального ремонта, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 17:10 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда осмотрел отремонтированную школу №138 в мкр. Көктем-1 Бостандыкского района. По итогам технического обследования надежности конструкций здания 1989 года постройки аким города поручил провести сейсмоусиление школы с капитальным ремонтом.

Работы подрядной организацией были начаты в декабре 2023 года и завершены в срок – в конце октября 2024 года. Особое внимание в проекте реконструкции было уделено усилению несущих конструкций здания. Также проектом предусмотрены ремонт фасада и кровли, замена инженерных систем, отделка помещений.

Аким Алматы осмотрел школу после сейсмоусиления и капитального ремонта, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 17:10

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Учебное заведение оснащено кабинетами биологии, робототехники, информатики, химии новой модификации с интерактивными досками и планшетами. В соответствии с современными стандартами оборудованы два спортивных и актовый залы. Обновлены футбольное поле и спортплощадка. В целях обеспечения безопасности в школе установлены камеры видеонаблюдения и турникеты с возможностью распознавания лиц. В школе будут обучаться 797 детей на государственном языке.

Аким Алматы осмотрел школу после сейсмоусиления и капитального ремонта, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 17:10

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ерболат Досаев поручил руководителю Управления образования и руководству школу до начала II четверти подключить школу к цифровой библиотеке Kitap.kz, предоставляющей ученикам доступ более чем к 6 тыс. произведений художественной литературы в электронном и аудиоформатах. Кроме того, районному акимату поручено обеспечить надлежащее санитарное состояние близлежащей к школе территории.

Аким Алматы осмотрел школу после сейсмоусиления и капитального ремонта, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 17:10

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы осмотрел школу после сейсмоусиления и капитального ремонта, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 17:10

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Следует отметить, что в целях сокращения дефицита ученических мест на сегодня в городе ведется строительство школы на 550 мест в микрорайоне Зердели, пяти пристроек в различных районах, а также капитальный ремонт с реконструкцией шести школ. Кроме того, в мегаполисе продолжается строительство 21 объекта по национальному проекту "Комфортная школа". Напомним, первая комфортная школа в городе открыта в сентябре текущего года.

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