Экономика и бизнес

В Кремле объяснили приостановку поставок казахстанской нефти по "Дружбе"

нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 15:20 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Информацию о возможной приостановке с 1 мая 2026 года поставок казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" прокомментировали в Кремле, сообщает Zakon.kz.

Ранее ряд СМИ писали, что решение принято российской стороной.

"Решение (о приостановке поставок казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба". – Прим. ред.) связано с техническими моментами", – сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ИС "Вести" сегодня, 23 апреля.

В свою очередь вице-премьер России Александр Новак РИА Новости сообщил, что казахстанская нефть будет идти в Германию в обход "Дружбы".

"С 1 мая действительно объемы поставок казахстанской нефти в направлении по "Дружбе", которое ранее шло в Германию, будут направляться в другие логистические направления, свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", – заявил он 22 апреля.

Как пишет dw.com, Министерство экономики ФРГ заверило, что прекращение поставок казахстанской нефти не создает угрозы обеспечению страны нефтепродуктами, хотя НПЗ в Шведте придется работать с меньшей загрузкой мощностей. Rosneft Deutschland заявила, что "изучает последствия и адаптируется к возможной новой ситуации".

Отмечается, что НПЗ в Шведте обеспечивает Берлин и северо-восток Германии дизельным топливом, бензином, керосином и мазутом.

По "Дружбе" в мае – ноль: Аккенженов о транзите казахстанской нефти

22 апреля 2026 года приостановку поставок казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" прокомментировал министр энергетики РК Ерлан Аккенженов. Он отметил, что получил эту информацию из неофициальных источников, при этом подчеркнул, что официального заявления со стороны России пока не поступало.

"Но, по неофициальным источникам, мы знаем, что это правда. На май месяц у нас транзит через Атырау – Самара по направлению далее нефтепровода "Дружба" и на завод Шведт – ноль. Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Я делаю такое допущение", – озвучил глава Минэнерго РК.

По его словам, как только вопрос по технической возможности решится, транзит казахстанской нефти по "Дружбе" возобновится. Также Аккенженов отметил, что ведомство ведет работу по перераспределению по другим маршрутам неотправленных объемов нефти. По его данным, в 2026 году по "Дружбе" было запланировано поставить порядка 3 млн тонн из 80 млн тонн казахстанской нефти. Он уточнил, что казахстанская нефть покрывает порядка 20-30% потребления завода в Шведте.

