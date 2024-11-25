Жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области
Фото: wikimedia.org
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 25 ноября 2024 года в 23:45 по времени Астаны на территории Жетысуской области зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Координаты землетрясения: 44.280 с.ш. 79.740 в.д. Очаг землетрясения располагается в 257 км на северо-восток от города Алматы.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- Алматы – 2 балла,
- г. Жаркент – 3 балла,
- с. Чунджа – 4 балла,
- г. Текели – 3 балла,
- с. Кыргызсай – 2 балла,
- пос. Карабулак – 2 балла,
- с. Жансугыров – 2 балла,
- с. Кокпек – 2 балла,
- г. Сарканд – 2 балла,
- г. Талдыкорган – 2 балла.
23 ноября сообщалось, что два землетрясения за сутки произошли близ Алматы.
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