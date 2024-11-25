Жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области

Фото: wikimedia.org

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 25 ноября 2024 года в 23:45 по времени Астаны на территории Жетысуской области зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

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