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Жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области

землетрясение близ Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 00:12 Фото: wikimedia.org
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 25 ноября 2024 года в 23:45 по времени Астаны на территории Жетысуской области зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Координаты землетрясения: 44.280 с.ш. 79.740 в.д. Очаг землетрясения располагается в 257 км на северо-восток от города Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

  • Алматы – 2 балла,
  • г. Жаркент – 3 балла,
  • с. Чунджа – 4 балла,
  • г. Текели – 3 балла,
  • с. Кыргызсай – 2 балла,
  • пос. Карабулак – 2 балла,
  • с. Жансугыров – 2 балла,
  • с. Кокпек – 2 балла,
  • г. Сарканд – 2 балла,
  • г. Талдыкорган – 2 балла.

23 ноября сообщалось, что два землетрясения за сутки произошли близ Алматы.

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Жетысуская область Алматы Землетрясение 2024 год
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