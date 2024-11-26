Токаев назначил нового командующего Сухопутными войсками
Об этом стало известно из заявления Акорды.
"Кучекбаев Мереке Матимович назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.
В армии Казахстана Кучекбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования "Юг". В разные годы занимал ответственные должности по боевой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК.
В 1997 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007 – Национальный университет обороны, в 2019 – военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Награжден орденами "Данк" и "Айбын" II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.
Другим распоряжением Асан Куанышевич Жусупов освобожден от этой должности.
На этом перестановки не закончились. Также Касым-Жомарт Токаев освободил Куанышбека Уштаева от должности командующего войсками регионального командования "Юг". Его на этом посту сменил Ержан Ибраев.