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Законодательство РК

Токаев назначил нового командующего Сухопутными войсками

Мереке Кучекбаев назначение, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 12:04 Фото: gov.kz
Сегодня, 26 ноября 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в Вооруженных силах страны. Распоряжением главы государства новым главнокомандующим Сухопутными войсками стал Мереке Кучекбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления Акорды.

"Кучекбаев Мереке Матимович назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

В армии Казахстана Кучекбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования "Юг". В разные годы занимал ответственные должности по боевой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК.

В 1997 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007 – Национальный университет обороны, в 2019 – военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Награжден орденами "Данк" и "Айбын" II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.

Другим распоряжением Асан Куанышевич Жусупов освобожден от этой должности.

На этом перестановки не закончились. Также Касым-Жомарт Токаев освободил Куанышбека Уштаева от должности командующего войсками регионального командования "Юг". Его на этом посту сменил Ержан Ибраев.

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