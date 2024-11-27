"Азиатский Газопровод" и Китайский нефтяной университет укрепляют международное партнерство

21 ноября в рамках международной конференции "Партнерство и развитие кадрового потенциала" в Тяньцзине стороны договорились об укреплении взаимодействия.

Конференция, посвященная сотрудничеству в области науки, технологий и образования, собрала более 200 участников из 20 стран, включая руководителей университетов, научных институтов, предприятий и государственных органов.

Фото: ТОО "Азиатский Газопровод"

Меморандум, основанный на концепции лидеров Казахстана и Китая по развитию науки, технологий и образования, стал одним из важных шагов в углублении партнерских связей между двумя странами.

Проект образовательного сотрудничества получил высокую оценку Министерства образования Китая и был включен в выставочную программу как успешный пример международного взаимодействия.

Фото: ТОО "Азиатский Газопровод"

Председатель правления ТОО "Азиатский Газопровод" Ерсеит Кайыпов выступил с речью, в которой рассказал о деятельности компании, подчеркнув ее вклад в укрепление энергетического сотрудничества Казахстана и Китая, а также акцентировал внимание на социальных инициативах.

В этом году одним из важнейших социальных проектов компании стало предоставление образовательных грантов для десяти казахстанских выпускников. Эти гранты позволили молодым специалистам начать обучение в ведущих университетах Казахстана и Китая. При отборе кандидатов особое внимание уделялось детям сотрудников компании и гражданам из малообеспеченных семей.

Фото: ТОО "Азиатский Газопровод"

Ерсеит Кайыпов подчеркнул, что программа образовательных грантов направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, которые в будущем станут основой кадрового потенциала компании и всей газовой отрасли.

Заключенное соглашение также открывает сотрудникам компании возможности для повышения квалификации в одном из ведущих университетов нефтегазовой отрасли – Китайском нефтяном университете.

Фото: ТОО "Азиатский Газопровод"

ТОО "Азиатский Газопровод" продолжает развивать международные связи и реализовывать проекты, способствующие укреплению сотрудничества с зарубежными партнерами.