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"Азиатский Газопровод" и Китайский нефтяной университет укрепляют международное партнерство

&quot;Азиатский Газопровод&quot; и Китайский нефтяной университет укрепляют международное партнерство, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 10:00 Фото: ТОО "Азиатский Газопровод"
21 ноября в рамках международной конференции "Партнерство и развитие кадрового потенциала" в Тяньцзине стороны договорились об укреплении взаимодействия.

Конференция, посвященная сотрудничеству в области науки, технологий и образования, собрала более 200 участников из 20 стран, включая руководителей университетов, научных институтов, предприятий и государственных органов.

"Азиатский Газопровод" и Китайский нефтяной университет укрепляют международное партнерство, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 10:00

Фото: ТОО "Азиатский Газопровод"

Меморандум, основанный на концепции лидеров Казахстана и Китая по развитию науки, технологий и образования, стал одним из важных шагов в углублении партнерских связей между двумя странами.

Проект образовательного сотрудничества получил высокую оценку Министерства образования Китая и был включен в выставочную программу как успешный пример международного взаимодействия.

"Азиатский Газопровод" и Китайский нефтяной университет укрепляют международное партнерство, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 10:00

Фото: ТОО "Азиатский Газопровод"

Председатель правления ТОО "Азиатский Газопровод" Ерсеит Кайыпов выступил с речью, в которой рассказал о деятельности компании, подчеркнув ее вклад в укрепление энергетического сотрудничества Казахстана и Китая, а также акцентировал внимание на социальных инициативах.

В этом году одним из важнейших социальных проектов компании стало предоставление образовательных грантов для десяти казахстанских выпускников. Эти гранты позволили молодым специалистам начать обучение в ведущих университетах Казахстана и Китая. При отборе кандидатов особое внимание уделялось детям сотрудников компании и гражданам из малообеспеченных семей.

"Азиатский Газопровод" и Китайский нефтяной университет укрепляют международное партнерство, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 10:00

Фото: ТОО "Азиатский Газопровод"

Ерсеит Кайыпов подчеркнул, что программа образовательных грантов направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, которые в будущем станут основой кадрового потенциала компании и всей газовой отрасли.

Заключенное соглашение также открывает сотрудникам компании возможности для повышения квалификации в одном из ведущих университетов нефтегазовой отрасли – Китайском нефтяном университете.

"Азиатский Газопровод" и Китайский нефтяной университет укрепляют международное партнерство, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 10:00

Фото: ТОО "Азиатский Газопровод"

ТОО "Азиатский Газопровод" продолжает развивать международные связи и реализовывать проекты, способствующие укреплению сотрудничества с зарубежными партнерами.

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