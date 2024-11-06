Встреча президентов Казахстана и Франции укрепит партнерство двух стран – эксперт

5 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Францию с официальным визитом, который стал ключевым событием в укреплении многолетнего стратегического партнерства между двумя странами. Лилия Маньшина выразила экспертное мнение Zakon.kz по итогам встреч глав двух республик.

Как считает эксперт, этот визит символизировал расширение экономического и культурного сотрудничества, а также был направлен на привлечение новых инвестиций в экономику Казахстана.

Известно, что президент Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с представителями французского бизнеса и культурной сферы, которые позволили достичь важных договоренностей в энергетике, транспорте и культурно-гуманитарном взаимодействии.

Прошлогодний визит Макрона и история отношений Казахстана и Франции

Лилия Маньшина напомнила, что Франция и Казахстан установили дипломатические отношения 25 января 1992 года, а это более 30 лет назад. В марте того же года в Казахстане было открыто посольство Франции, а с июля 1993 года начало работать посольство РК во Франции.

"Соглашения, заложившие основу двусторонних отношений, были подписаны в 1993 году, когда Казахстан посетил французский президент Франсуа Миттеран. С тех пор Франция зарекомендовала себя как стратегический партнер нашей республики во многих сферах", – считает эксперт.

По ее словам, отношения двух стран по-настоящему активизировались в июне 2008 года с подписанием договора о стратегическом партнерстве, вступившего в силу в 2010 году. Впоследствии Францию неоднократно посещал президент Нурсултан Назарбаев, а в Казахстан приезжали французские президенты Николя Саркози в 2009 году и Франсуа Олланд в 2014 году.

"Современный этап и новый уровень взаимодействия Казахстана и Франции начался в 2022 году после официального визита главы РК Касым-Жомарта Токаев в Париж. Франция стала первой страной дальнего зарубежья, которую президент Казахстана посетил после победы на выборах 20 ноября 2022 года. Через год – в ноябре 2023 года – в Астану приезжал президент Французской Республики Эмманюэль Макрон. Тогда стороны подписали ряд соглашений по таким направлениям, как производство вакцины против ящура, строительство ветроэлектростанций, инвестиции в производство и сервисное обслуживание железнодорожных локомотивов, создание французских школ в РК и преподавание французского языка в средних учебных заведениях нашей страны. Одним из ключевых пунктов для Франции стало подписание Совместной декларации о намерениях по сотрудничеству в сфере стратегических полезных ископаемых", – отметила Лилия Маньшина.

В ходе своего визита в Париж 5 ноября 2024 года Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что договоренности между Казахстаном и Францией, достигнутые в прошлом году, способствовали углублению казахско-французских отношений.

"Сегодня между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог. Казахстан и Франция тесно взаимодействуют на международной арене, вместе продвигают идеи мира и устойчивого развития в рамках многосторонних площадок. Ваша страна – один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику Казахстана. В нашей стране сегодня успешно работают свыше 200 компаний и совместных предприятий с участием французского капитала", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Экономические договоренности и встречи с бизнес-сообществом

Как отметила спикер, на переговорах президенты обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, промышленной кооперации, экологии, цифрового развития и здравоохранения.

"В прошлом году торговый оборот двух стран составил 4,2 млрд долларов. А в этом году мы достигли этого показателя за 9 месяцев. Франция занимает шестое место по объему инвестиций в нашу страну. Французские компании, в том числе такие гиганты, как Alstom, Total Energies, Air Liquide, Orano, Vicat, Danone, Lactalis, вложили значительные средства в Казахстан, их общий объем достиг порядка 19,5 млрд долларов. Укрепляется взаимодействие в нефтегазовой, горнодобывающей, промышленной, строительной, авиационной, машиностроительной сферах и в здравоохранении", – сообщил глава Казахстана.

Президент Токаев также принял участие в работе инвестиционного круглого стола. Эксперт подчеркивает, что слова нашего президента о том, что на долю Казахстана сегодня приходится более 80% торговли Франции с регионом, подчеркивают плодотворность и значимость отношений.

К слову, в текущем году объем двусторонней торговли увеличился на 45%, а прямые французские инвестиции выросли на 15%, достигнув рекордного уровня почти в 900 млн долларов.

Касым-Жомарт Токаев предложил французским предпринимателям принять участие в Международном форуме Астана, который пройдет в мае 2025 года.

Как подчеркнула эксперт, у президента Казахстана состоялась и отдельная встреча с представителями крупных французских компаний, среди которых были руководители корпораций Orano S.A., Electricité de France (EDF), CMA CGM и других.

"На встрече с главой компании Orano S.A. Николасом Масом обсуждались вопросы расширения сотрудничества в атомной энергетике. Orano S.A – один из мировых лидеров в производстве урана. Глава Казахстана отметил большой потенциал для дальнейшего сотрудничества Казахстана с Orano S.A. в энергетической отрасли", – подметила спикер.

Кроме того, были затронуты перспективы укрепления стратегического казахско-французского партнерства в научно-технической сфере, а также в области добычи и переработки редких металлов.

Также в ходе визита состоялся разговор Касым-Жомарт Токаева с генеральным директором EDF Люком Ремоном, который подтвердил, что компания продолжит взаимовыгодное партнерство с "Казатомпромом", и представил свои предложения по реализации перспективных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

С главой крупнейшей в мире судоходной компании CMA CGM Родольфом Сааде президент Токаев поговорил о взаимодействии в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, привлечении инвестиций в логистическую инфраструктуру Актауского морского порта, а также строительстве контейнерных судов для портов в Каспийском море.

Расширение культурных связей и дипломатия

Культурно-гуманитарное сотрудничество стало еще одним важным аспектом визита. Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон вместе посетили музей азиатских искусств Гиме, где была представлена выставка "Казахстан: Сокровища Великой степи", которая продемонстрировала французской публике уникальные артефакты казахстанской истории, включая золотые украшения и предметы кочевой культуры. Выставка продлится до 24 марта 2025 года.

Эксперт Лилия Маньшина отметила, что в преддверии своего визита президент Казахстана написал статью для французской газеты Le Figaro, где обозначил ключевые направления сотрудничества Казахстана с Францией.

"Статья называется "Казахстан – стратегический и надежный партнер для Франции". И в ней глава государства описал сложную политическую ситуацию в мире, подчеркнув, что "средние державы" все чаще берут на себя роль посредника, поддерживая возможности для диалога и сохраняя приверженность глобальному сотрудничеству". Лилия Маньшина

На встрече Токаев отметил, что Казахстан разделяет с Францией общие ценности солидарности, равенства и мира и с нетерпением ожидает, что вместе с президентом Эмманюэлем Макроном примет активное участие в One Water Summit, который состоится в декабре этого года.

"Твердая приверженность принципу добрососедства позволяет нам развивать внутрирегиональную интеграцию с помощью таких платформ, как "средний коридор", стратегический проект, соединяющий Азию и Европу через Казахстан и Каспийское море. Речь идет не только о расширении торговых путей; речь идет об укреплении духа сотрудничества", – написал президент Казахстана.

Итоги и значение визита для дальнейших отношений двух государств

Эксперт Лилия Маньшина охарактеризовала поездку Касым-Жомарта Токаева во Францию следующими словами:

"Визит стал новым этапом в развитии казахстанско-французских отношений. Подписанная Совместная декларация о стратегическом партнерстве подчеркнула приверженность стран долгосрочному сотрудничеству, основанному на общих интересах в области энергетики, безопасности, экологии, науки и культуры. По итогам визита обе стороны подтвердили намерение расширять двусторонние отношения, развивать совместные проекты и углублять сотрудничество в ключевых отраслях".

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность состоявшихся переговоров, которые придадут дополнительный импульс казахско-французскому сотрудничеству.

"Благодаря Вам в последние годы партнерство между нашими странами значительно укрепилось", – заявил глава Французской Республики, обращаясь к Касым-Жомарту Токаеву.

По мнению эксперта, государственный визит президента Казахстана во Францию еще больше укрепил основу для дальнейшего развития двустороннего партнерства. Казахстан продолжает развивать экономику, опираясь на передовые французские технологии и поддержку инвесторов, а Франция получает доступ к новым ресурсам и рынкам, что является залогом успешного сотрудничества.

Глава Франции Эмманюэль Макрон отметил 5 ноября по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что отношения между Францией и Казахстаном, с 2008 года вышедшие на уровень стратегического партнерства, на протяжении этого времени доказали свою значимость и актуальность.