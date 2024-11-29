Ерлан Карин: По ведомственным наградам пора навести порядок

Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, сообщает Zakon.kz.

На заседании комиссии с отчетами выступили министр культуры и информации и аким города Шымкента. Рассмотрены вопросы совершенствования законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих систему ведомственных наград, применение и использование государственных символов.

Республиканская комиссия не поддержала предложения ряда государственных органов по введению трех новых ведомственных наград.

"По ведомственным наградам надо навести порядок. Во-первых, нет необходимости увеличения видов ведомственных наград, нужна их оптимизация на основе тщательного анализа. Во-вторых, нужно установить для каждого госоргана соответствующую количественную квоту. В-третьих, надо повысить личную ответственность первых руководителей центральных госорганов в данной сфере", – отметил госсоветник.

Ерлан Карин подчеркнул, что в настоящее время идет работа по обеспечению государственного контроля в сфере государственных, ведомственных и общественных наград. Соответствующие законодательные поправки находятся на рассмотрении парламента.

По итогам заседания государственным советником дан ряд поручений по дальнейшему совершенствованию работы в сфере государственных символов, наград и геральдики.