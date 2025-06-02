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События

Ерлан Карин: Ведомственные награды будут систематизированы и оптимизированы

Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 18:38 Фото: akorda.kz
Сегодня под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных приравненных к ним наград, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания Ерлан Карин отметил, глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на четвертом заседании Национального курултая подчеркнул необходимость в упорядочивании ведомственных наград, разработки единого стандарта и перечня.

"Сложилась ситуация, когда в одних министерствах были 2-3 ведомственные награды, а в других их число доходило до 20. Не было четких критериев. Теперь мы определили общие подходы для всех ведомств, согласно которым за каждым министерством будет закреплен единый перечень ведомственных наград. В результате ведомственные награды будут оптимизированы", – подчеркнул он.

Также, по словам Ерлана Карина, будет введена более четкая и строгая процедура присвоения ведомственных наград и разработан единый стандарт их дизайна.

"Все принимаемые меры позволят систематизировать сферу ведомственных наград", – заключил госсоветник.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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