Ерлан Карин: Ведомственные награды будут систематизированы и оптимизированы

Фото: akorda.kz

Сегодня под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных приравненных к ним наград, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания Ерлан Карин отметил, глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на четвертом заседании Национального курултая подчеркнул необходимость в упорядочивании ведомственных наград, разработки единого стандарта и перечня. "Сложилась ситуация, когда в одних министерствах были 2-3 ведомственные награды, а в других их число доходило до 20. Не было четких критериев. Теперь мы определили общие подходы для всех ведомств, согласно которым за каждым министерством будет закреплен единый перечень ведомственных наград. В результате ведомственные награды будут оптимизированы", – подчеркнул он. Также, по словам Ерлана Карина, будет введена более четкая и строгая процедура присвоения ведомственных наград и разработан единый стандарт их дизайна. "Все принимаемые меры позволят систематизировать сферу ведомственных наград", – заключил госсоветник.

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