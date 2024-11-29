Около 67 миллионов тенге планируют потратить в Атырау на украшения к Новому году

В 2024 году на монтаж-демонтаж, оформление 18-метровых елок, которые установят на пяти центральных площадях и улицах Атырау, объявили открытый конкурс на сумму 66,9 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что на всех пяти точках торжественная церемония зажжения елок с театрализованной программой запланирована на 17 декабря.

"Сейчас объявили открытый конкурс на 66 964 285 тенге (без НДС). Заказчиком является ГККП "Дворец культуры имени Курмангазы" при ГУ "Атырауский городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта". Пока победитель не определился. Итоговая сумма, которую выделят на оформление города, станет известна после всех этих процедур", – подчеркнули в городском акимате.

По информации портала "Мой город", в регионе суммы запросов акиматов на елку и украшения варьируются от 50 тыс. тенге. Самый дорогостоящий заказ в Атырауской области – 14,2 млн тенге за установку двух елок в Кайыршахтинском сельском округе. Согласно техспецификации, искусственные ели должны быть высотой не менее восьми метров и предназначены для многоразового использования. В эту сумму включены транспортировка, монтаж, демонтаж и украшения для деревьев. Надо отметить, администрация округа выбрала самое дешевое предложение – за 6,5 млн тенге. К слову, в Кайыршахтинский сельский округ входят несколько населенных пунктов: села Томарлы, Талкайран, Бесикты, Акжар, Аксай, жилые массивы "Коктем", "Жулдыз" и АНПЗ.

Как уточняется, в Актюбинской области акимат Бадамшинского сельского округа выделил 5,3 млн тенге на покупку и установку искусственной елки высотой 12 метров со сроком службы не менее пяти лет. В сумму входят шары, гирлянды, снежинки и установка тематических фигур.

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