Вторая за месяц жительница Шымкента родила 10-го ребенка

В городском перинатальном центре Шымкента 34-летняя Азиза Калиева стала матерью в десятый раз. Мальчик весом 4900 граммов появился на свет 27 ноября с помощью кесарева сечения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Otyrar, состояние матери и ребенка стабильное.





"С этого года в городском перинатальном центре начали проводить неонатальные хирургические операции, что позволяет спасать жизни новорожденных с тяжелыми патологиями и их матерей", – отмечает издание.

Уточняется, что за 2024 год в перинатальном центре Шымкента на свет появились 7517 детей, из них 707 недоношенных и 96 пар близнецов.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте 39-летняя Гулбану Пиримкулова родила своего десятого ребенка, вес которого составил более пяти килограммов.