Казахстанка родила сына-богатыря весом 6,7 кг

В перинатальном центре городской больницы №2 Шымкента 41-летняя казахстанка без осложнений родила малыша весом 6700 граммов. Мальчик стал шестым ребенком в семье, сообщает Zakon.kz.

По данным информационного агентства Отырар, многодетная мать уже воспитывает четырех сыновей и одну дочь.

Врачи отмечают, что на данный момент состояние матери и ребенка хорошее.

Удивительно, что такого крупного ребенка женщина родила самостоятельно, без операции или сложных вмешательств.

Всего с начала 2025 года в Шымкенте на свет появились 6719 младенцев, из которых 3271 девочка и 3448 мальчиков.

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Ранее стало известно, что на 1 марта 2025 года в стране проживало 20 316 155 человек. Из них: горожане – 12 813 769; сельские жители – 7 502 386.