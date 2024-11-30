Еще один жилой массив подключили к газу в Астане

В столице продолжается планомерная газификация жилых массивов. В жилом массиве Уркер завершено строительство запланированных на 2024 год газораспределительных сетей. Порядка 1000 абонентов получили возможность подключения к природному газу, сообщает Zakon.kz.

Подключение газа в жилом массиве Уркер значительно повысит качество жизни местных жителей, обеспечив их экологически чистым и эффективным теплоснабжением.

Среди первых абонентов – жители улицы Актамберды жырау, которые первыми ощутили преимущества природного газа.

"Мы ждали подключения к газу и вот наконец, сегодня первый день как переходим на природный газ. До этого мы топили углем. Каждые 6-12 часов приходилось следит за котельной, наполнять уголь. Не могли спокойно и надолго оставлять дом без присмотра. Теперь этот вопрос больше не будет нас беспокоить. Дома батареи очень теплые, горячая вода работает в штатном режиме. Мы очень рады!" – говорит хозяин дома Байгарим Хасенов.

Фото: gov.kz

Процесс газификации жилого массива проходит поэтапно. За два года возможность использовать природный газ получат 5250 абонентов ЖМ Уркер, среди которых жители частных домов и жилых комплексов.

"Сегодняшнее подключение первых абонентов в Уркер – это, на самом деле, исторический момент. В 2025-2026 годах доступ к газу получат все частные дома и жилые комплексы, которые здесь расположены. Газификация обеспечит безопасность домов, она намного экологичнее и доступна для людей", – отметил заместитель акима района "Нура" г. Астаны Сарсенгали Акжолов.

Фото: gov.kz

"Газификация в Уркере набрала темпы благодаря инициативе главы государства "Тариф в обмен на инвестиции". Все инженерные сети мы проложили за свой собственный счет, а возвращать расходы будем по тарифной системе. Здесь хотел бы отметить, что тариф на газ 38 тенге за кубометр. Это доступная цена для жителей, которую мы будем удерживать. Основной жоход планируем получить с крупных юридических лиц", – рассказал Жанибек Мухамбеталы, директор ТОО "Qazaq zhylu".

Всего для газификации Уркера планируется построить 173 км газовых сетей. На данный момент завершено около трети запланированных работ.

Фото: gov.kz

Данный проект является важной частью стратегии города Астаны по улучшению инфраструктуры и созданию комфортных условий для населения. Запуск природного газа в жилом массиве стал возможным благодаря скоординированным усилиям акимата Астаны, Министерства энергетики, АО "Qazaq Gaz Aimaq" и ТОО "Qazaq Zhylu".

Фото: gov.kz

Ранее акиматом завершено строительство двух очередей газификации, что позволило обеспечить подключение потребителей в районах Сарыарка (ж/м Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок и в старой части города в районе ул. Потанина) Алматы (ж/м "Железнодорожный", Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, а также в двух микрорайонах "Акбидай", "Казахауыл") Есиль (к/г Велла вилдж, ж/к Куршавель, Фэмэли таун, Фэмэли парк) и Нура (ж/к Будапешт, Космик Сити).

Также было выполнено строительство подводящих сетей газа к газовым тепловым станциям "Туран", "Тельмана", "Юго-Восток" и к жилым массивам "Уркер", "Пригородный", Family Village, "Ондирис", "Кирпичный".