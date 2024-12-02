Токаев поздравил президента ОАЭ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 декабря направил телеграмму поздравления президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, сообщает Zakon.kz.

Президент поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и его соотечественников с Национальным днем Объединенных Арабских Эмиратов.

"Как отметил президент, ОАЭ – страна с динамично развивающейся экономикой, пользующаяся высоким авторитетом в международном сообществе. Он пожелал Эмиратам дальнейшего процветания под руководством шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна", – сообщили в Акорде.

Кроме того, глава государства подтвердил приверженность углублению сотрудничества с ОАЭ, которые являются одним из ключевых партнеров Казахстана в Заливе, во благо двух народов.

Также, сегодня, 2 декабря, Касым-Жомарт Токаев принял посла КНР и подчеркнул, что Казахстан и Китай издревле связывают крепкие узы дружбы и добрососедства.