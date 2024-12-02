Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы вновь изъяли оборудование, используемое мошенниками для подмены номеров

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:12 Фото: Zakon.kz
В рамках заключенного меморандума между правоохранительными органами и операторами связи Алматы, при координации прокуратуры сотрудниками подразделения "Киберпол" выявлен факт использования оборудования SIM-box, сообщает Zakon.kz.

Из релиза городской прокуратуры следует, что в одном из офисов по ул. Сатпаева у подозреваемого изъято три устройства SIM-box.

"На слотах оборудования обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов. Оборудование SIM-box часто используется мошенниками для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров. По данному факту начато досудебное расследование о неправомерном использовании программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства (ст. 213 УК РК)", – говорится в распространенном 2 декабря 2024 года сообщении.

В надзорном органе отметили, что это уже второй случай выявления подобного оборудования за последний месяц.

В связи с этим прокуратура Алматы призывает граждан соблюдать бдительность.

"Если у вас есть информация о применении такого оборудования, незамедлительно сообщите в правоохранительные органы. Напоминаем также о необходимости сохранять конфиденциальность личных данных: не передавайте коды доступа, пароли и реквизиты банковских карт посторонним лицам".Прокуратура Алматы

19 ноября 2024 года в Алматы был задержан подозреваемый в использовании оборудования SIM-box для организации мошеннических схем. В ходе осмотра арендованной квартиры обнаружено оборудование SIM-box с 32 слотами для SIM-карт, а также 285 SIM-карт.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:12
Полиция показала "телефонную станцию" мошенников, которые обзванивали казахстанцев
, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:12

По данным прокуратуры Алматы, SIM-box позволяло мошенникам регистрировать анонимные аккаунты и обзванивать граждан Казахстана, находясь за пределами страны

Читайте также

Жетысуская область, кража труб газопровода
Трое казахстанцев поставили под угрозу срыва газификацию 124 тысяч человек
Токаев поздравил президента Лаоса
Глава государства направил телеграмму президенту Лаоса
Динара Халдарова
ДП Алматы Алматы 2024 год Мошенничество Онлайн-мошенничество Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Мэрилин Керро, Александр Шепс, слухи
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
митинг в Грузии
Пулемет-фейерверк и коктейли Молотова: митинг в Грузии перерос в беспорядки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: