В Алматы вновь изъяли оборудование, используемое мошенниками для подмены номеров

В рамках заключенного меморандума между правоохранительными органами и операторами связи Алматы, при координации прокуратуры сотрудниками подразделения "Киберпол" выявлен факт использования оборудования SIM-box, сообщает Zakon.kz.

Из релиза городской прокуратуры следует, что в одном из офисов по ул. Сатпаева у подозреваемого изъято три устройства SIM-box.

"На слотах оборудования обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов. Оборудование SIM-box часто используется мошенниками для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров. По данному факту начато досудебное расследование о неправомерном использовании программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства (ст. 213 УК РК)", – говорится в распространенном 2 декабря 2024 года сообщении.

В надзорном органе отметили, что это уже второй случай выявления подобного оборудования за последний месяц.

В связи с этим прокуратура Алматы призывает граждан соблюдать бдительность.

"Если у вас есть информация о применении такого оборудования, незамедлительно сообщите в правоохранительные органы. Напоминаем также о необходимости сохранять конфиденциальность личных данных: не передавайте коды доступа, пароли и реквизиты банковских карт посторонним лицам". Прокуратура Алматы

19 ноября 2024 года в Алматы был задержан подозреваемый в использовании оборудования SIM-box для организации мошеннических схем. В ходе осмотра арендованной квартиры обнаружено оборудование SIM-box с 32 слотами для SIM-карт, а также 285 SIM-карт.

По данным прокуратуры Алматы, SIM-box позволяло мошенникам регистрировать анонимные аккаунты и обзванивать граждан Казахстана, находясь за пределами страны