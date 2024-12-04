Астанчане отдали 50 млн тенге за дешевый товар из Китая, которого нет
Фото: pexels
В Астане задержали женщину по подозрению в мошенничестве на доставке товаров из Китая, сообщает Zakon.kz.
По информации столичного ДП, к ним обратилась потерпевшая с заявлением, что некая женщина под предлогом доставки товара из Китая по низкой цене присвоила ее деньги в размере 14 млн тенге.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции района Алматы установлена личность 32-летней подозреваемой, которая посредством интернет ресурса обманным путем завладела денежными средствами. Молодая женщина создала поддельную страницу в социальной сети, представляясь карго-компанией, которая предлагает выгодные условия доставки из Китая", – рассказали в полиции.
Подозреваемая просила полную предоплату за доставку, а после получения денег на протяжении нескольких месяцев сообщала о задержках товара и постепенно прекращала связь с клиентами.
Известно, что в отношении женщины ранее было зарегистрировано семь уголовных дел, сумма общего ущерба составляет более 50 миллионов тенге.
Мошенница дала признательные показания.
В ноябре 2024 года мы предупреждали казахстанцев о появлении нового вида мошенничества, связанного с доставкой товаров из Китая.
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