Астанчане отдали 50 млн тенге за дешевый товар из Китая, которого нет

В Астане задержали женщину по подозрению в мошенничестве на доставке товаров из Китая, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного ДП, к ним обратилась потерпевшая с заявлением, что некая женщина под предлогом доставки товара из Китая по низкой цене присвоила ее деньги в размере 14 млн тенге.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции района Алматы установлена личность 32-летней подозреваемой, которая посредством интернет ресурса обманным путем завладела денежными средствами. Молодая женщина создала поддельную страницу в социальной сети, представляясь карго-компанией, которая предлагает выгодные условия доставки из Китая", – рассказали в полиции.

Подозреваемая просила полную предоплату за доставку, а после получения денег на протяжении нескольких месяцев сообщала о задержках товара и постепенно прекращала связь с клиентами.

Известно, что в отношении женщины ранее было зарегистрировано семь уголовных дел, сумма общего ущерба составляет более 50 миллионов тенге.

Мошенница дала признательные показания.

В ноябре 2024 года мы предупреждали казахстанцев о появлении нового вида мошенничества, связанного с доставкой товаров из Китая.