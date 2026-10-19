Астанчанка отдала знакомой 5 млн тенге ради дешевой квартиры и осталась ни с чем

В Астане полицейские задержали женщину по подозрению в серии мошенничеств, связанных с продажей жилья по заниженной стоимости. Злоумышленница обманула доверчивую горожанку под предлогом покупки квартиры через банковский аукцион, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции столицы. По данным ведомства, подозреваемая воспользовалась личным знакомством с потерпевшей.

Представившись квалифицированным специалистом в банковской сфере, она вошла к ней в доверие и пообещала помочь приобрести квартиру по цене, которая значительно ниже рыночной.

"Чтобы подтвердить свои обещания, подозреваемая приводила различные предлоги, утверждая, что необходимы денежные средства на оформление документов и участие в аукционе. В результате потерпевшая перевела на ее счет в общей сложности 5 млн тенге", – говорится в сообщении ДП.

Однако обещанную недвижимость потерпевшая так и не дождалась. По данным правоохранителей, всю полученную сумму злоумышленница потратила на собственные нужды, не имея никакого отношения к банковским аукционам.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. В ходе дальнейших проверок полицейские установили причастность задержанной еще к двум аналогичным эпизодам обмана.

В полиции другого региона рассказали о схеме, по которой 68-летняя казахстанка чуть не лишилась трех миллионов тенге: ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка.