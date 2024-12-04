Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Фото: Zakon.kz
Землетрясение произошло 4 декабря на территории Кыргызстана, в 96 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.
Землетрясение зарегистрировано в 17:07 сейсмическими станциями Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) МЧС РК.
Эпицентр землетрясения находился на территории Кыргызстана, в 96 км юго-западнее города Алматы, с координатами 42.632° северной широты и 76.036° восточной долготы.
Согласно данным центра, на территории Казахстана ощущаемость землетрясения зафиксирована не была.
Ранее сообщалось, что 28 ноября в 01:31 по казахстанскому времени алматинцы почувствовали землетрясение.
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