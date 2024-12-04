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Землетрясение произошло в 96 км от Алматы

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 18:48 Фото: Zakon.kz
Землетрясение произошло 4 декабря на территории Кыргызстана, в 96 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение зарегистрировано в 17:07 сейсмическими станциями Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) МЧС РК. 

Эпицентр землетрясения находился на территории Кыргызстана, в 96 км юго-западнее города Алматы, с координатами 42.632° северной широты и 76.036° восточной долготы.

Согласно данным центра, на территории Казахстана ощущаемость землетрясения зафиксирована не была.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в 01:31 по казахстанскому времени алматинцы почувствовали землетрясение. 

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