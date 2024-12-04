Землетрясение произошло в 96 км от Алматы

Землетрясение произошло 4 декабря на территории Кыргызстана, в 96 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение зарегистрировано в 17:07 сейсмическими станциями Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) МЧС РК.

Эпицентр землетрясения находился на территории Кыргызстана, в 96 км юго-западнее города Алматы, с координатами 42.632° северной широты и 76.036° восточной долготы.



Согласно данным центра, на территории Казахстана ощущаемость землетрясения зафиксирована не была.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в 01:31 по казахстанскому времени алматинцы почувствовали землетрясение.