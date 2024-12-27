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События

Землетрясение произошло в 277 км от Алматы

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 09:23 Фото: Zakon.kz
Утром 27 декабря 2024 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение почти в 300 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, сетью сейсмических станций в 07:34 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Китая, в 277 км. на юго-восток от Алматы. Магнитуда составила 4.4. Энергетический класс K=10.2.

Сведений об ощутимости в Казахстане нет.

15 декабря сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 88 км к северу от Алматы, на территории Казахстана.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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