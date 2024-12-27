Землетрясение произошло в 277 км от Алматы

Утром 27 декабря 2024 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение почти в 300 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, сетью сейсмических станций в 07:34 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Китая, в 277 км. на юго-восток от Алматы. Магнитуда составила 4.4. Энергетический класс K=10.2.

Сведений об ощутимости в Казахстане нет.

15 декабря сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 88 км к северу от Алматы, на территории Казахстана.