Землетрясение произошло в 277 км от Алматы
Фото: Zakon.kz
Утром 27 декабря 2024 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение почти в 300 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.
По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, сетью сейсмических станций в 07:34 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Китая, в 277 км. на юго-восток от Алматы. Магнитуда составила 4.4. Энергетический класс K=10.2.
Сведений об ощутимости в Казахстане нет.
15 декабря сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 88 км к северу от Алматы, на территории Казахстана.
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