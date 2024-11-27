Жители Алматы ощутили землетрясение
Фото: Zakon.kz
28 ноября в 01:31 по казахстанскому времени алматинцы почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба ДЧС Алматы, очаг землетрясения располагается на территории Китая в 318 км на юго-востоке от города Алматы. Расчетная интенсивность в мегаполисе составила два балла.
"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало".Пресс-служба ДЧС Алматы
В оперативном порядке специалисты АГЭТУ "Казселезащита" провели мониторинг по обследованию:
- русел рек;
- гидротехнических сооружений;
- оползнеопасных и селеопасных участков.
Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений. По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.
26 ноября жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области.
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