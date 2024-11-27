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Жители Алматы ощутили землетрясение

Улица Панфилова, пешеходная улица, ночной Алматы, ночной город, лето, жилые дома, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 02:47 Фото: Zakon.kz
28 ноября в 01:31 по казахстанскому времени алматинцы почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДЧС Алматы, очаг землетрясения располагается на территории Китая в 318 км на юго-востоке от города Алматы. Расчетная интенсивность в мегаполисе составила два балла.

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало".Пресс-служба ДЧС Алматы

В оперативном порядке специалисты АГЭТУ "Казселезащита" провели мониторинг по обследованию:

  • русел рек;
  • гидротехнических сооружений;
  • оползнеопасных и селеопасных участков.

Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений. По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.

26 ноября жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области.

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МЧС РК Алматы Китай Землетрясение Казселезащита 2024 год
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