Посол США в РК заговорила на казахском языке

Посол Соединенных Штатов Америки (США) в Казахстане Джули Стаффт 21 января 2026 года разместила небольшое видеообращение к жителям страны. Примечательным стал тот факт, что дипломат начала свою речь на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

В описании к ролику идет небольшая подпись:

"Знакомьтесь. Джули Стаффт".

Пользователи Казнета с восторгом отреагировали на обращение и поблагодарили посла, пожелав плодотворной работы.

До назначения послом США в Казахстане в 2025 году Стаффт занимала должность исполнительного секретаря в Совете национальной безопасности США. Она также работала в дипломатических миссиях в России, Эфиопии и Польше. Владеет румынским, русским, польским, французским и японским языками.

Мы также рассказывали, что 9 января 2026 года после церемонии вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву Стаффт заявила, что США и Казахстан связывают очень давние, весьма продолжительные отношения. По ее словам, США стали первой страной, признавшей независимость Казахстана.