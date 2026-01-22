Посол США в РК заговорила на казахском языке
В описании к ролику идет небольшая подпись:
"Знакомьтесь. Джули Стаффт".
Пользователи Казнета с восторгом отреагировали на обращение и поблагодарили посла, пожелав плодотворной работы.
До назначения послом США в Казахстане в 2025 году Стаффт занимала должность исполнительного секретаря в Совете национальной безопасности США. Она также работала в дипломатических миссиях в России, Эфиопии и Польше. Владеет румынским, русским, польским, французским и японским языками.
Мы также рассказывали, что 9 января 2026 года после церемонии вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву Стаффт заявила, что США и Казахстан связывают очень давние, весьма продолжительные отношения. По ее словам, США стали первой страной, признавшей независимость Казахстана.