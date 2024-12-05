В Жамбылской области выпускают почти треть отечественной химической продукции

Об итогах развития Жамбылской области за январь – октябрь 2024 года рассказал глава региона Ербол Карашукеев на площадке Службы центральных коммуникаций.

Спикер подчеркнул, что в этом году продолжена реализация масштабных реформ, обозначенных в посланиях главы государства.

За 10 месяцев рост экономики составил 4,5%. Объем промышленной продукции – 727,8 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С начала года жамбылская химическая промышленность произвела продукцию на 212 млрд тенге, обеспечивая свыше 77% экспорта области, а доля ее в объеме производства химической продукции Казахстана составляет порядка 24%. Предприятия области производят в республиканском разрезе 100% фосфора, 81% минеральных удобрений.

К 2030 году планируется наладить производство до 1 млн тонн/год премиальных марок удобрений и продуктов высокого передела.

Драйвером роста является также строительная индустрия. Предприятия в этой отрасли производят в республиканском разрезе 87% гипса и 13% портландцемента.

В этом году ТОО "KORCEM" запустил новый завод по производству цемента (мощность – 1,5 млн тонн), что позволит увеличить объем производимого цемента до 3 млн тонн.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Учитывая повышенный спрос на стройматериалы, в следующем году ТОО "Alit Holding" запускает производство сухих строительных смесей (мощность – 150 тыс. тонн), ТОО "Кнауф Гипс Тараз" – строительство завода по производству гипсокартона (мощность – 22 млн кв. м/год). Реализация проектов позволит увеличить ассортимент продукции до 12 наименований.

За 10 месяцев 2024 года в экономику области привлечено 370,5 млрд тенге инвестиций. Инвестиционный портфель включает 80 проектов на 3,3 трлн тенге с созданием более 6,5 тыс. рабочих мест.

В этом году запущено 21 предприятие на сумму 149,7 млрд тенге, создано 700 рабочих мест.

Сотрудничество с иностранными компаниями открывает новые перспективы в энергетическом секторе. Крупнейшие компании Total Eren, Masdar и China Power реализуют проекты по строительству ВЭС общей мощностью 2,5 ГВт.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На территории СЭЗ Jibek Joly начато строительство завода компонентов для ветрогенераторов Sany Renewable Energy (54 млрд тенге инвестиций).

На территории ИЗ "Тараз" запланирована реализация 15 проектов на 137 млрд тенге, будет создано 1300 рабочих мест.

Говоря о мерах господдержки аграриев, Карашукеев отметил, что на субсидирование АПК в этом году выделено 24,6 млрд тенге. В отрасль привлечено 14,9 млрд тенге инвестиций.

Экспортировано 134 тыс. тонн сельхозпродукции на 26,2 млн долларов (в 2023 году 53 тыс. тонн на 18,2 млн долларов).

Совместно с китайской компанией Fufeng Group начата реализация уникального для нашей страны проекта по глубокой переработке 500 тыс. тонн кукурузы в год.

Ербол Карашукеев сообщил представителям СМИ о ходе исполнения поручения президента страны по увеличению площади орошаемого земледелия. Водосберегающие технологии внедрены на 55,4 тыс. га.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Компания Kazakh Industrial Stroi (КНР) в регионе запустила производство бетонных покрытий для каналов, Kazkaspi Hydro (КНР) – производство систем капельного орошения, ANS PLAST (Казахстан) – производство спринклерного оборудования и труб ПВХ.

В соответствии с поручением президента по созданию 100 рабочих мест на 10 тыс. населения за счет поддержки предпринимательских инициатив создано более 10 тыс. рабочих мест (план – 8,8 тыс.). Кроме этого, в рамках региональной карты занятости создано более 60 тыс. рабочих мест, из них 42 тыс. постоянных.

За 10 месяцев 2024 года введено в эксплуатацию 577,1 тыс. кв. м жилья (план – 750,0 тыс. кв. м.). До конца года планируется сдать 41 дом на 2024 квартир. В регионе приобрели 1575 квартир на 23,2 млрд тенге для многодетных семей и граждан из социально уязвимых категорий.

В этом году на жилищное строительство и выкуп квартир выделено в два раза больше бюджетных средств: в 2023 году – 23,2 млрд тенге, в 2024 году – 40,8 млрд тенге. За счет строительства и выкупа квартир планируется обеспечить жильем 1963 семьи из социально уязвимых категорий, что на 75% больше по сравнению с прошлым годом. В рамках проекта "Әулиеата жастары" жилье получат 140 молодых семей.

До конца года в Жамбылской области планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов образования, 23 объекта здравоохранения, 10 физкультурно-оздоровительных комплексов, восемь объектов культуры.