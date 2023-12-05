В Жамбылской области увеличилось производство мяса

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК проинформировал о развитии Агропромышленного комплекса (АПК) в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ербол Карашукеев напомнил, что Жамбылской области принадлежит стратегическая роль в аграрном секторе страны.

"В рамках исполнения поручения главы государства регион занимает проактивную позицию для развития АПК, в том числе увеличения переработанной продукции". Ербол Карашукеев





Фото: пресс–служба акимата Жамбылской области

На поддержку сельскому хозяйству в виде субсидий в 2023 году выделено 25,1 млрд тенге.

Господдержка позволила аграриям приобрести 1,5 тысяч единиц сельхозтехники, 552 крестьянским хозяйствам – высокопродуктивные семена. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 5,8% и составило 521 тыс. голов, овец – на 9,8% – 3 593 тыс. голов, лошадей – на 9,7% 181 тыс. голов. Рост производства мяса составил 3,6% или 108 тыс. тонн, молока – 1,4% или 294 тыс. тонн.



"В рамках выделенных средств из чрезвычайного резерва правительства РК для возмещения ущерба крестьянским хозяйствам в результате дефицита поливной воды оказана поддержка 358 сельхозтоваропроизводителям на 2,7 млрд тенге". Ербол Карашукеев

В настоящее время в области реализуются семь инвестпроектов в АПК стоимостью 8,6 млрд тенге.



"Их реализация позволит создать в регионе 159 рабочих мест. Четыре проекта уже запущены. В целом, эти проекты позволят увеличить мощность овощехранилищ на 41 тыс. тонн, молокоперерабатывающих предприятий на 7 тыс. тонн, производство мяса – на 7,5 тыс. тонн. Ожидается, что по итогам года валовая продукция сельского хозяйства будет доведена до 535 млрд тенге". Ербол Карашукеев





Фото: пресс–служба акимата Жамбылской области

Также глава региона остановился на итогах реализации программы "Ауыл аманаты". В 2019–2022 годах профинансировано около 4 тысяч проектов на 18,3 млрд тенге.



В 2023 году выделено 24 млрд тенге для 38 округов 10 районов. На сегодня профинансированы более 3,2 тыс. проектов на 18,9 млрд тенге.

В планах 2024–2025 годах прокредитовать 17 тыс. проектов в 91 сельском округе на 45 млрд тенге.

Ранее Ербол Карашукеев озвучил основные результаты социально–экономического развития региона.