Полицию Алматы возглавил новый руководитель
По данным Министерства внутренних дел (МВД) за 9 января 2026 года:
"Генерал-майор полиции Кабдулдинов Айдын Токтарович, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции Северо-Казахстанской области, назначен начальником Департамента полиции Алматы".
Айдын Кабдулдинов в 1998 году окончил Алматинский юридический институт МВД РК.
Начинал работу в органах внутренних дел с должности следователя УВД Усть-Каменогорска.
С 2000 года продолжил службу в подразделениях ОВД Алматы.
С 2004 года работал в Управлении собственной безопасности ДВД Алматы, где в разные годы занимал должности следователя и оперуполномоченного, начальника отдела.
С 2012 года – заместитель начальника УСБ ДВД Алматы, с 2017 года – начальник данного подразделения. Также в послужном списке – начальник УСБ ДП Западно-Казахстанской области.
23 апреля 2020 года был назначен на должность заместителя начальника ДП Алматы.
27 января 2022 года был назначен начальником ДП Северо-Казахстанской области.
Ранее пост начальника ДП Алматы занимал Арыстангани Заппаров. Теперь он является начальником Департамента полиции Туркестанской области.
О других перестановках в МВД можно узнать по этой ссылке.