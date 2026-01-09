Полицию Алматы возглавил новый руководитель

В Алматы назначен новый начальник Департамента полиции (ДП). Им стал Айдын Кабдулдинов, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел (МВД) за 9 января 2026 года:

"Генерал-майор полиции Кабдулдинов Айдын Токтарович, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции Северо-Казахстанской области, назначен начальником Департамента полиции Алматы".

Айдын Кабдулдинов в 1998 году окончил Алматинский юридический институт МВД РК.

Начинал работу в органах внутренних дел с должности следователя УВД Усть-Каменогорска.

С 2000 года продолжил службу в подразделениях ОВД Алматы.

С 2004 года работал в Управлении собственной безопасности ДВД Алматы, где в разные годы занимал должности следователя и оперуполномоченного, начальника отдела.

С 2012 года – заместитель начальника УСБ ДВД Алматы, с 2017 года – начальник данного подразделения. Также в послужном списке – начальник УСБ ДП Западно-Казахстанской области.

23 апреля 2020 года был назначен на должность заместителя начальника ДП Алматы.

27 января 2022 года был назначен начальником ДП Северо-Казахстанской области.

Ранее пост начальника ДП Алматы занимал Арыстангани Заппаров. Теперь он является начальником Департамента полиции Туркестанской области.

О других перестановках в МВД можно узнать по этой ссылке.