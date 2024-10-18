Айдос Рысбаев освобожден от должности заместителя министра внутренних дел
Фото: gov.kz
18 октября 2024 года президент освободил Айдоса Рысбаева от должности заместителя министра внутренних дел, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в Акорде.
"Распоряжением главы государства Рысбаев Айдос Какашаулы освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Айдос Рысбаев в разные годы занимал различные руководящие должности в Департаменте полиции Астаны; работал начальником Департамента криминальной полиции МВД РК. Пост заместителя министра внутренних дел занимал с ноября 2023 года.
7 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил Бауржана Аленова первым заместителем министра внутренних дел Казахстана.
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