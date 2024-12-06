Холдинг "Байтерек" увеличил финансирование АПК Казахстана более чем на 15%

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" продолжает оказывать значимую поддержку агропромышленному комплексу (АПК) Казахстана. За 10 месяцев 2024 года общий объем финансирования составил 640 млрд тенге, что на 15,4% превышает показатель за весь 2023 год.

Об этом сообщил директор департамента по работе с проектами АО "НУХ "Байтерек" Алмас Агибаев на KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024, который проходит 5-6 декабря в Астане.

По словам Алмаса Агибаева, на весенне-полевые и уборочные работы в рамках программ "Кең дала -1" и "Кең дала -2" было выделено 319,5 млрд тенге, что на 128% больше, чем в 2023 году. Новая программа гарантий по кредитам для проведения сельскохозяйственных работ получила финансирование в размере 76,2 млрд тенге. Льготный лизинг сельскохозяйственной техники вырос до 120 млрд тенге, что в 2,6 раза превышает показатель прошлого года.

Фото: KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024

В 2025 году холдинг планирует выделить до 700 млрд тенге на весенне-полевые и уборочные работы. Прием заявок начался в ноябре текущего года, и уже в декабре планируется выдать первые 100 млрд тенге. На льготный лизинг сельхозтехники в 2025 году будет направлено до 200 млрд тенге.

Фото: KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024

С 2020 по 2024 годы холдинг успешно поддержал ряд стратегических проектов в области хранения, переработки и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Среди них проект ТОО "Смарт Агро 2024" по выращиванию и хранению сои в области Жетысу (стоимость проекта – 2,2 млрд тенге), модернизация завода по производству фасованного растительного масла ТОО "Qazaq Astyq Group" в Абайской области (16,5 млрд тенге), строительство комбикормового завода ЧК "Unicorn Feed Limited" в Акмолинской области (6,2 млрд тенге), а также строительство завода ТОО "ALTAI MAI" по производству рафинированных масел и жиров в Восточно-Казахстанской области (19 млрд тенге).

Фото: KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024

На 2025-2026 годы холдинг рассматривает перспективные проекты, включая строительство двух заводов по глубокой переработке зерна в Астане и Костанайской области, а также развитие экспортных агропромышленных кластеров.