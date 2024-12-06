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Холдинг "Байтерек" увеличил финансирование АПК Казахстана более чем на 15%

форум, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 17:35 Фото: KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" продолжает оказывать значимую поддержку агропромышленному комплексу (АПК) Казахстана. За 10 месяцев 2024 года общий объем финансирования составил 640 млрд тенге, что на 15,4% превышает показатель за весь 2023 год.

Об этом сообщил директор департамента по работе с проектами АО "НУХ "Байтерек" Алмас Агибаев на KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024, который проходит 5-6 декабря в Астане.

По словам Алмаса Агибаева, на весенне-полевые и уборочные работы в рамках программ "Кең дала -1" и "Кең дала -2" было выделено 319,5 млрд тенге, что на 128% больше, чем в 2023 году. Новая программа гарантий по кредитам для проведения сельскохозяйственных работ получила финансирование в размере 76,2 млрд тенге. Льготный лизинг сельскохозяйственной техники вырос до 120 млрд тенге, что в 2,6 раза превышает показатель прошлого года.

форум, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 17:35

Фото: KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024

В 2025 году холдинг планирует выделить до 700 млрд тенге на весенне-полевые и уборочные работы. Прием заявок начался в ноябре текущего года, и уже в декабре планируется выдать первые 100 млрд тенге. На льготный лизинг сельхозтехники в 2025 году будет направлено до 200 млрд тенге.

форум, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 17:35

Фото: KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024

С 2020 по 2024 годы холдинг успешно поддержал ряд стратегических проектов в области хранения, переработки и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Среди них проект ТОО "Смарт Агро 2024" по выращиванию и хранению сои в области Жетысу (стоимость проекта – 2,2 млрд тенге), модернизация завода по производству фасованного растительного масла ТОО "Qazaq Astyq Group" в Абайской области (16,5 млрд тенге), строительство комбикормового завода ЧК "Unicorn Feed Limited" в Акмолинской области (6,2 млрд тенге), а также строительство завода ТОО "ALTAI MAI" по производству рафинированных масел и жиров в Восточно-Казахстанской области (19 млрд тенге).

форум, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 17:35

Фото: KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024

На 2025-2026 годы холдинг рассматривает перспективные проекты, включая строительство двух заводов по глубокой переработке зерна в Астане и Костанайской области, а также развитие экспортных агропромышленных кластеров.

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