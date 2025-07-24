Как холдинг "Байтерек" поддерживает АПК

В первом полугодии 2025 года АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" направил в агропромышленный комплекс Казахстана почти 600 млрд тенге. В фокусе – не просто рост объемов финансирования, а глубокая трансформация всей модели господдержки, сообщает Zakon.kz.

Важно, что сегодня холдинг применяет новую модель поддержки аграриев – упор делается на льготное кредитование, цифровизацию процедур и стимулирование локализации производства. О результатах первых шести месяцев года, новых инструментах и приоритетах, которые определят развитие казахстанского агросектора в перспективе рассказал директор департамента сельскохозяйственных и жилищно-строительных программ холдинга Руслан Тюлегенов.

– Руслан Кайбуллович, какие ключевые меры были реализованы холдингом "Байтерек" для поддержки агропромышленного комплекса в 1 полугодии 2025 года?

– С начала текущего года холдинг "Байтерек" продолжил оказывать масштабную поддержку агропромышленному комплексу. В течение первого полугодия т.г. 10,5 тыс. сельхозтоваропроизводителей получили поддержку в объеме 595 млрд тенге. Усилия были сосредоточены на главных приоритетных направлениях.

Прежде всего, это финансирование сезонных полевых работ. Через АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК - дочерняя организация холдинга "Байтерек") по программе "Кең Дала" и "Кең Дала-2" выдано на сегодняшний день более 486 млрд тенге кредитов, включая 100 млрд тенге, впервые выданных заблаговременно в декабре 2024 года. Это позволило свыше 7,4 тыс. сельхозтоваропроизводителям провести посевную кампанию на площади 7,8 млн га. Особо отмечу, что эта сумма значительно превышает объем финансирования сезона 2024 года, который тоже был рекордным и составил 321,5 млрд тенге.

Финансирование предоставляется по льготной ставке 5% годовых, с гибкими условиями погашения и возможностью получения гарантий от Фонда "Даму" в размере 85% от суммы кредита при нехватке залогового обеспечения. При этом заявки на кредиты продолжают поступать, поскольку впереди нас еще ждет уборочная кампания.

Руслан Тюлегенов. Фото: Zakon.kz

– Насколько востребованы программы поддержки переработки и внутреннего производства?

– АКК продолжает прием заявок на финансирование предприятий по производству продуктов питания и переработке сельскохозяйственной продукции – данная программа, в целях увеличения объема внутренней переработки товаров, была экспериментально запущена еще в прошлом году и показала свою востребованность на рынке. Общий объем финансирования на 2025 год составит более 40 млрд тенге. Основная цель программы – поддержка предприятий в виде предоставления кредитных средств на льготных условиях для пополнения оборотного капитала.

Сумма финансирования составляет не более 3 млрд тенге на 1 проект (в зависимости от направления). Ставка вознаграждения – 5% годовых.

В программе могут принять участие предприятия, у которых основным видом деятельности является производство продуктов питания или переработка сельскохозяйственной продукции. Одним из требований к проектам является осуществление закупа сырья исключительно у отечественных производителей.

– Обновление сельхозтехники остается одним из самых затратных направлений для фермеров. Каким образом здесь выстроена поддержка через КАФ?

– Через АО "КазАгроФинанс" (КАФ, входящая в структуру холдинга "Байтерек") с начала года профинансирован закуп 6,4 тыс. единиц сельхозтехники на сумму 126,6 млрд тенге. Из них по льготной ставке в 5% годовых приобретено 5,8 тыс. единиц на сумму около 111,7 млрд тенге. Мы видим растущий интерес к этому инструменту, особенно со стороны малых и средних фермерских хозяйств.

При этом 94% от общего объема финансирования КАФ пришлось на отечественную сельхозтехнику. Такая масштабная целенаправленная поддержка именно казахстанских производителей не осталась без внимания мировых производителей, которые высказывают заинтересованность в локализации производства. Так, весной запущено производство самоходной, прицепной и навесной техники John Deere в Костанае.

В июле холдинг подписал меморандум о взаимопонимании с CNHI International SA и BHK Agro AG, в рамках которого будет прорабатываться возможность организации сборки и локализации сельскохозяйственной техники мировых брендов Case IH и New Holland. Чем больше качественной высокопроизводительной сельхозтехники будет производиться внутри страны, тем лучше будет для фермеров и для отрасли в целом.

– Сколько всего планируется направить на поддержку АПК в 2025 году?

– Перед холдингом поставлена амбициозная задача – обеспечить финансирование субъектов АПК на 1 трлн тенге, из них около 750 млрд тенге будут выданы через АКК в виде кредитов и 250 млрд тенге через КАФ посредством лизинга.

Это колоссальный объем средств, для его выдачи задействованы все каналы финансирования: помимо филиалов данных компаний кредиты выдаются также через БВУ, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации, микрофинансовые организации и региональные инвестиционные центры.

– Недавно Аграрная кредитная корпорация запустила программу кредитования "Агробизнес 2.0" со ставкой кредитования 12,6%. Чем обусловлена необходимость ее принятия?

– В соответствии с поручением Главы государства система мер государственной поддержки будет изменяться посредством отхода от субсидирования в пользу кредитования. Как известно, некоторые фермеры испытывают затруднения со своевременным получением из местных бюджетов субсидий на вознаграждение по кредитам и лизингу. Они вынуждены оплачивать полную сумму вознаграждения, порой достигающую 24%.

Поэтому холдинг предложил и правительство поддержало пересмотр системы формирования ставок вознаграждения. За счет микширования государственных и внебюджетных средств по всем дочерним компаниям будет установлена унифицированная ставка вознаграждения 12,6%. Эта ставка значительно ниже кредитов, которые предлагают банки. При этом она фиксированная и не зависит от субсидий.

Проекты, которые будут финансироваться по программе "Агробизнес 2.0", защищены от рисков неполучения субсидий на ставку вознаграждения.

Это позволяет уверенно выстраивать весь инвестиционный и производственный цикл, не бояться неожиданных уведомлений от банков о необходимости внепланово сверху оплатить дополнительные проценты. Поэтому, это отличная программа для долгосрочных инвесторов, кто намерен заниматься сельским хозяйством всерьез и надолго.

– Какие технологические решения позволяют справляться с ростом числа обращений и ускоряют обработку заявок?

– Цифровизация – один из ключевых приоритетов холдинга "Байтерек", и мы рассматриваем ее как стратегический инструмент для повышения качества и доступности наших услуг, а также расширения круга получателей мер государственной поддержки.

Для упрощения подачи онлайн-заявок, оптимизации сроков и повышения прозрачности кредитования АКК и КАФ на постоянной основе ведут планомерную работу по цифровизации бизнес-процессов. Без автоматизации справиться с такими объемами выдачи будет трудно. Поэтому мы внимательно следим за реализацией стратегий цифровизации наших дочерних компаний.

В 2024 году в рамках цифровой трансформации АКК уже реализовала ряд значимых инициатив, направленных на оптимизацию процессов и повышение их прозрачности. Вот ключевые из них.

Онлайн-платформа подачи заявок на микрокредитование, интегрированная с государственными базами данных и более чем 90 сервисами. Она позволяет заявителям пройти процесс в три этапа и получить предварительное решение всего за 5 минут.

Система автоматизированного кредитования "SMART 10", которая сократила срок рассмотрения заявок с 30 до 10 календарных дней.

Цифровое кредитное досье, автоматизирующее сбор и обработку документов заемщика.

Внутренняя ВРМ-система, позволяющая эффективно управлять процессами и контролем на всех этапах рассмотрения заявок.

Портал независимой оценки "BAGALAU.AGRONESIE.KZ" и мобильное приложение "AGROBAGALAU APP".

Онлайн-осмотр объектов, подписание договоров с биометрической идентификацией и онлайн-регистрация договоров залога.

Все эти меры позволяют существенно сократить временные и логистические издержки как для клиентов, так и для самих организаций.

Как видите, цифровизация – это не просто внедрение технологий, а трансформация самой модели взаимодействия с клиентами. Мы стремимся сделать процессы более быстрыми, прозрачными и удобными, тем самым усиливая вклад в развитие агропромышленного комплекса страны.

В целом, хочу подвести итог: холдинг "Байтерек" продолжает выполнять свою стратегическую миссию, создавая условия для устойчивого роста и модернизации аграрного сектора Казахстана.

