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События

Умер отец советника президента Уали Курмангали

Умер отец советника президента Уали Курмангали , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 23:00 Фото: adyrna.kz
Скончался отец советника президента Казахстана Берика Уали – Уали Курмангали. Пользователи Facebook оставляют на странице Берика Уали слова соболезнования, сообщает Zakon.kz.

Отцу госслужащего было 74 года.

Умер отец советника президента Уали Курмангали, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 23:00

Фото: adyrna.kz

Берик Уали занимает пост советника – пресс-секретаря президента с сентября 2023 года. До этого возглавлял агентство "Хабар".

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования.

Ранее сообщалось, что 18-летняя казахстанка Диана Мурзагалиева была отмечена премией имени Дианы, принцессы Уэльской, за свои выдающиеся усилия в социальной сфере. Об этом 6 декабря 2024 года рассказали в посольстве Великобритании в Казахстане.

Аксинья Титова
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