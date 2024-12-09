Умер отец советника президента Уали Курмангали

Скончался отец советника президента Казахстана Берика Уали – Уали Курмангали. Пользователи Facebook оставляют на странице Берика Уали слова соболезнования, сообщает Zakon.kz.

Отцу госслужащего было 74 года.

Фото: adyrna.kz

Берик Уали занимает пост советника – пресс-секретаря президента с сентября 2023 года. До этого возглавлял агентство "Хабар".

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования.



Ранее сообщалось, что 18-летняя казахстанка Диана Мурзагалиева была отмечена премией имени Дианы, принцессы Уэльской, за свои выдающиеся усилия в социальной сфере. Об этом 6 декабря 2024 года рассказали в посольстве Великобритании в Казахстане.

