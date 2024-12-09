Умер отец советника президента Уали Курмангали
Фото: adyrna.kz
Скончался отец советника президента Казахстана Берика Уали – Уали Курмангали. Пользователи Facebook оставляют на странице Берика Уали слова соболезнования, сообщает Zakon.kz.
Отцу госслужащего было 74 года.
Фото: adyrna.kz
Берик Уали занимает пост советника – пресс-секретаря президента с сентября 2023 года. До этого возглавлял агентство "Хабар".
Редакция Zakon.kz выражает соболезнования.
Ранее сообщалось, что 18-летняя казахстанка Диана Мурзагалиева была отмечена премией имени
Дианы, принцессы Уэльской, за свои выдающиеся усилия в социальной сфере.
Об этом 6 декабря 2024 года рассказали в посольстве Великобритании в
Казахстане.
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