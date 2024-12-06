18-летняя казахстанка получила премию принцессы Дианы

18-летняя казахстанка Диана Мурзагалиева была отмечена премией имени Дианы, принцессы Уэльской, за свои выдающиеся усилия в социальной сфере. Об этом 6 декабря 2024 года рассказали в посольстве Великобритании в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Учрежденная в память о Диане, принцессе Уэльской, премия вручается одноименной благотворительной организацией и пользуется поддержкой обоих ее сыновей – принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.

"Диана Мурзагалиева посвятила свою жизнь поддержке тех, кто сталкивается с трудностями из-за нарушений речи и проблем со здоровьем. Диана, у которой диагностировали дизартрию, вызванную десятилетиями ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, преодолела множество сложностей, таких как насмешки в школе и многочисленные операции. Не имея возможности говорить в детстве, она выражала свои мысли посредством письма, позже создавая истории о мечтах детей с ограниченными возможностями. Эти истории стали основой для ее анимационного фильма "Үміт әрдайым жанымызда" ("Надежда всегда с нами")". Посольство Великобритании в Казахстане

Фото: посольство Великобритании в Казахстане

Как отметили в диппредставительстве, Диана – основательница Инклюзивной академии и создательница SPEAKUP, приложения на основе искусственного интеллекта для людей с нарушениями речи. Она вдохновляет на глобальную инклюзивность с помощью образования, технологий и сторителлинга.

Генеральный директор премии "Диана" доктор Тесси Оджо CBE от всей души поздравил новых лауреатов со всего мира, которые посвящают свое время внесению позитивных изменений.

"Эти молодые люди демонстрируют, что молодежь в силах изменить мир; этого убеждения придерживалась и принцесса Диана. Мы уверены, что, получив эту награду, они вдохновят больше молодых людей на участие в жизни своих сообществ", – отметил он.

Как присуждается премия Дианы?

Лауреаты премии Дианы были номинированы взрослыми, которые знают молодых людей в профессиональном плане и хотят признать их усилия по внесению позитивного вклада на благо общества. Все обладатели премии Дианы посвятили не менее 12 месяцев внесению позитивного вклада путем различных видов деятельности: от проведения кампаний и обучения до сбора средств и предоставления услуг.

В 2024 году более 80 волонтеров из более чем 30 стран объединились в группы, изучили и оценили каждую номинацию по пяти ключевым критериям: видение, социальное воздействие, вдохновение других, молодежное лидерство и путь социальных действий. Каждая панель жюри состояла как минимум из трех судей, в том числе одного представителя молодежи.

В 2024 году на премию "Диана" было подано более 1700 заявок, что сделало этот год самым конкурентным.

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