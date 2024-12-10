Токаев оценил работу областного перинатального центра в Актобе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в медицинском учреждении ежегодно рождается 8200 детей, получают лечение более 13 тыс. пациентов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в рамках проекта "Аңсаған сәби" проводится 130 процедур ЭКО, 200 детей проходят реабилитацию в центре раннего вмешательства.

Главе государства рассказали, что в центре было проведено 50 кардиохирургических и офтальмологических операций для детей с врожденными заболеваниями. До открытия центра младенцев с таким диагнозом направляли на лечение в Астану.

Фото: Акорда

Президенту также был презентован проект "Клиника одного дня", который реализуется с начала года. На сегодняшний день в рамках проекта, направленного на выявление генетических заболеваний на ранних стадиях, в центре прошли медосмотр 6 тыс. женщин.

Глава государства побеседовал с медиками и пожелал им успехов в работе.

Ранее Токаев осмотрел здание Центра оперативного управления Департамента полиции Актобе.