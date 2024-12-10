Токаев оценил работу областного перинатального центра в Актобе
Как пишет Акорда, в рамках проекта "Аңсаған сәби" проводится 130 процедур ЭКО, 200 детей проходят реабилитацию в центре раннего вмешательства.
Главе государства рассказали, что в центре было проведено 50 кардиохирургических и офтальмологических операций для детей с врожденными заболеваниями. До открытия центра младенцев с таким диагнозом направляли на лечение в Астану.
Фото: Акорда
Президенту также был презентован проект "Клиника одного дня", который реализуется с начала года. На сегодняшний день в рамках проекта, направленного на выявление генетических заболеваний на ранних стадиях, в центре прошли медосмотр 6 тыс. женщин.
Глава государства побеседовал с медиками и пожелал им успехов в работе.
Ранее Токаев осмотрел здание Центра оперативного управления Департамента полиции Актобе.