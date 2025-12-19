В пресс-службе президента Казахстана проинформировали, что Касым-Жомарт Токаев осмотрел Ситуационный центр Токио по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Комплекс – центральное звено системы гражданской защиты и управления кризисами города.

Фото: Акорда

Основная задача центра – обеспечение непрерывного мониторинга обстановки и координации действий органов власти в условиях чрезвычайных ситуаций, анализ данных о возможных и происходящих бедствиях (землетрясения, тайфуны и наводнения, крупные техногенные аварии, террористические акты).

Большое внимание в работе уделяется противодействию распространения фейковой информации в СМИ и социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в присутствии президента аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии.